新冠肺炎・最新｜香港新加坡建航空旅遊氣泡　冀數周內落實安排

本港疫情反覆，衞生署昨日（14日）公布前日熱帶風暴浪卡襲港時因掛8號風球，化驗所未能進行工作，以致出現「零確診」個案，累計維持5,202宗。昨日恢復化驗，即增數宗初步呈陽性個案，患者包括一名香港管弦樂團樂手，患者曾參與上周五在香港文化中心音樂廳的演出。消息指，今日（15日）大概有12宗確診，重回雙位數水平。 另外，商務及經濟發展局局長邱騰華，將就旅遊氣泡事宜，下午2時半會見傳媒。邱騰華指，港府昨日與新加坡政府，已就設立「旅遊氣泡」達原則性協議。旅客出行前，需先接受雙方互認的病毒測試，結果要呈陰性，14天內亦不能到過出發地以外的其他地方，亦不接受轉機客；旅客須乘指定航班，抵步後再接受檢測，通過後將可豁免檢疫或居家隔離。不過檢測費用由旅客支付，雙方政府將研在購買機票時一併收取。

【15:04】對於本地旅行社表示，在4人限聚令下難做本地遊；有業界更揚言，若政府不推保就業，就必定裁員。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，知道旅行社最希望放寬限制，但需因應疫情發展而做，如食肆已採取額外措施減低風險，認為旅遊業亦可按此方向，增加檢測、探熱，確保防疫工作有保障，政府樂意商討。

邱騰華續指，單靠政府補助，難維持每個行業生存，業界在防疫及營運之間要求取平衡。他又指，旅遊業界在疫情中受影響最大，但獲得的政府補助亦最多，業界需謀求其他出路自救。

邱騰華指，港府已與新加坡就航空旅遊氣泡達成原則性協議，現需時數周完成修例及準備工作，完成後即可開展。（余俊亮攝）

【14:52】商務及經濟發展局局長邱騰華表示，新加坡機場及市內有檢測點，至於本港市民可在本港17個檢測地點做病毒檢測。除出發前要做檢測，相信到埗後亦需在機場再檢測，形容做法是「雙重保險」。涉及的費用由旅客承擔，相關費用或會於旅客購買機票時，一併收取。

被問到港府的旅遊氣泡討論為何不包括台灣？邱指，與任何地方傾談之前，需要兩地都有意願，目前商討的11個地方，都是按此方式進行。港府與不同地方開展討論「有快有慢」，部份地方想起動氣泡，但只會先接受特定目的遊客，如商務客；部份則有較嚴格的附加條件，如旅客抵達當地後，不能乘搭公共交通工具；香港則與新加坡條件類近，不希望有太多關卡。

邱續指，雙方討論由9月8日開始，雙方一直有考慮兩地的疫情防控、最新疫情發展，及最新公共衞生狀況等。

【14:32】商務及經濟發展局局長邱騰華表示︰

香港昨日與新加坡，已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達原則性協議。港府由6月起，開始與世界11個地方商討旅遊氣泡安排，未來可運用與新加坡達成的旅遊氣泡框架為基礎，與其他地方政府作討論。

為推行與新加坡的航空旅遊氣泡，香港需時修改法例及做準備工作，包括要就兩地病毒檢測做互相確認，實驗室及機構名單需交給對方，具體做法仍需雙方討論，至少要求旅客提供出發前72小時內的檢測報告。港府亦需與航空公司及機場商討安排，預料相關工作需時數周處理，完成後即可啟動旅遊氣泡。

香港新加坡旅遊氣泡的5項框架內容︰

（1）「航空旅遊氣泡」旅客須接受兩地互認的2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應測試，並呈陰性結果；

（2）就旅客往來目的不設任何限制；

（3）「航空旅遊氣泡」旅客抵埗後，無須接受強制檢疫或履行居家通知，行程亦不受限制；

（4）「航空旅遊氣泡」旅客將須乘搭特定航班，即該些航班只會接載「航空旅遊氣泡」旅客，並不會載有任何轉機乘客或非「航空旅遊氣泡」旅客；及

（5）「航空旅遊氣泡」的規模可隨時作出調整，特定航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展。

【13:11】消息指，港府與新加坡政府，已就設立「旅遊氣泡」達成初步協議。另有傳媒引述消息報道，料相關安排較大可能於12月落實，但亦可能最快下月實施；至於措施生效後，兩地居民互訪時，預料將可豁免檢疫，但需通過指定的病毒檢測。

【12:08】消息指，民政事務局局長徐英偉，在檢測結果呈陰性後，已決定將恢復公務。另民政事務局相關員工亦已完成檢測，全部結果呈陰性，有需要時將會再進行病毒檢測，亦會遵從衞生防護中心的防疫措施及建議。

新冠肺炎｜酒吧業促放寛延長營業至2AM：「係生與死嘅分別」

【11:20】尖沙咀私人酒吧China Secret爆發感染群組，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（15日）表示，目前只有個別酒吧有染疫，政府應盡快放寬酒吧規限，放寛營業至凌晨2時，「多兩小時係生與死嘅分別」。

▼酒吧業界採取防疫措施 望當局放寬營業限制▼

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新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會 訂檢測清單 廁所通風最重要

【10:52】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食環署近日與飲食業界商討，設立全面的檢查清單，涵蓋5大範圍及38個項目，他認為廁所通風為其中重要的一環。他亦認為，有4大類人士必須檢測，包括確診人士的緊密接觸者、非緊急接觸者、高危人士群組，以及有新冠肺炎相關病徵的市民。

【10:46】消息指，本港今日新增大概12宗新冠肺炎確診個案。



【10:10】民政事務局局長徐英偉病毒檢測結果為陰性。香港管弦樂團一名單簧管樂手初步確診新型肺炎，而徐英偉上周五曾出席確診者參與的表演。

【00:30】香港管弦樂團表示，衞生防護中心昨日確認樂師Lorenzo Iosco確診，他正在醫院接受治療及隔離，現時情況穩定，他最近沒有外遊紀錄。港樂表示，演出期間他沒有直接接觸任何公眾人士，進入香港文化中心時進行體溫探測，體溫正常。

港樂稱在表演期間，已採取相關防預措施，包括每位弦樂表演者均使用個人譜架，及建議所有弦樂表演者戴上口罩；所有木管和銅管吹奏樂器表演者之間均放置塑膠屏障，而所有屏障亦已定期消毒。

確診大廈食肆｜天晉患者任職IFC Apple Store 同屋患者光顧譚仔

【00:00】受打風影響，衞生署今日公布昨日未錄得確診個案，但有初步陽性個案，疫情仍未受控。

根據衞生防護中心資料，居於將軍澳上蓋天晉的第8座的兩名男患者，其中一人於潛伏期曾光顧區內寶盈花園中華小廚及彩明商場譚仔雲南米線；另一人則到過中環IFC商場，而該商場蘋果店Apple Store則於昨日（13日）及今日停業清潔，據了解，患者為該店店員，由於店方沒有通知哪位同事染疫，因此惹起憂慮。

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