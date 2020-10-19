中大言語語言病理理學碩士課程　畢業生就業率九成

香港中文大學醫學院於2018年開設的言語語言病理理學碩士課程（MSc SLP）首屆29名畢業生在今年7月畢業，課程畢業生有資格成為衞生署認可醫療專業註冊計劃下的言語治療師註冊成員，學費為42萬港元（2020-2022年）。畢業生就業率高達96%，超過一半畢業生於中小學、幼兒學校就業，平均月薪可達34,000元。 在新冠疫情下，課程學生的實習受到很大影響，學生唯有通過網上形式進行遠程治療實習。中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系助理教授羅家東指出，疫情下的網上實習模式亦有其可取之處，會考慮於未來以混合模式進行實習，做兩手準備。首屆畢業生黃凱怡則表示，面對面和網上治療模式各有優勢，設計療程時可以根據治療目標決定使用何種模式。

中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授李月嫦（右）表示，課程不會硬性要求學生在本科修讀相關科目，反而會更注重學生性格與個人思維。（黃穎津攝）

畢業生就業率達96% 平均月薪可達34,000元

香港中文大學醫學院於2018年開設的言語語言病理理學碩士課程首屆畢業生在今年7月畢業，課程畢業生有資格成為衛生署認可醫療專業註冊計劃下的言語治療師註冊成員。課程每2年收生一次，今年有402人報名，共收生45人。報讀者英文需達雅思（IELTS）6.5分，並需進行面試及筆試。中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授李月嫦表示，課程不會硬性要求學生在本科修讀相關科目，反而會更注重學生性格與個人思維。據了解，畢業生就業率高達96%，超過一半畢業生於中小學、幼兒學校就業，平均月薪可達34,000元。

羅家東（右）指，疫情下的網上實習模式亦有其可取之處，會考慮於未來以混合模式進行實習，做兩手準備。黃凱怡（中）則表示，面對面和網上治療模式各有優勢，設計療程時可以根據治療目標決定使用何種模式。 （黃穎津攝）

面對面和網上治療模式各有優勢

在新冠疫情下，課程學生的實習受到很大影響。首屆畢業生黃凱怡指，當時學生正修讀最後一學期，但在疫情之下，所有面對面授課及實習被迫中止，學校只能把面對面授課更改為網上授課，開設網上言語治療實習，令學生能完成課程要求的實習時數，順利畢業。

黃凱怡表示，面對面和網上治療的實習模式各有優勢，例如在為兒童進行治療時，家長未必有時間陪同子女上實體課，但在遠程治療的模式下，家長因疫情而在家工作，變相有更多時間與子女一同接受訓練，這種情況下網上治療比面對面更有效率，但她亦強調具體情況要因應治療目標來調整。

中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系助理教授羅家東亦指，疫情下的網上實習模式亦有其可取之處，兩者實際教學效果相差不遠，家長亦對遠程治療反應正面，故會考慮於未來以混合模式進行實習，面對面及網上實習同時進行，做兩手準備。