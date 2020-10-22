國泰裁員｜買機票送限定袋？　收藏家從8個旅行袋看國泰演變

疫情持續不下，重挫國泰航空，陷入倒閉危機。回顧國泰在港紮根的74年歲月，由「本地薑」銳變成國際航空業品牌，除因飛行安全有保證、優質服務，亦不少得一系列宣傳攻勢。 航空產品收藏家吳邦謀接受《香港01》專訪時表示，50至80年代飛機乘客非富則貴，早年一張長途航班機票價錢，幾乎可以買入半層樓，航空公司為吸引這類高消費力客群，曾推出「乘飛機、送航袋」營銷策略，國泰亦不例外，向貴賓送贈時髦設計、顏色配襯鮮明的旅行袋。 不過，時移世易，90年代後，廉航冒起，外遊普及化，旅行袋不復當年矜貴，如今已成絕唱，吳笑言：「當年拎住有公司標誌嘅旅行袋可以威威，依家都冇呢個價值，啲人都唔想幫手宣傳。」

吳邦謀收藏航空產品有約30年，珍藏數目達4至5萬件。（梁鵬威攝）

早年「乘飛機、送航袋」屬主流宣傳策略

國泰航空是本港第一間民航公司，於1946年9月24日成立，由兩位前中國航空公司的外籍機師共同創辦，初期開拓由澳洲飛往內地的貨運服務，兩年後由英資太古洋行收購，早期主打東南亞航線。二戰後航空業需求復蘇，國際間商務往來頻繁，各大航空公司競爭激烈，國泰為求突圍而出，除定時更換航班型號，以保持飛行安全外，亦大灑金錢在宣傳攻勢，以博得客人歡心。

醉心研究航空史的收藏家吳邦謀說，「乘飛機、送航袋」是主流的宣傳策略，國泰當年亦不例外。根據吳邦謀出版的著作描述，國泰每年都平均送出成千上萬的旅行袋給客戶，每隔數年就會推出全新款式。吳指當年旅行袋推陳出新，是特別配合公司「一條龍」的宣傳包裝，包括轉換公司標誌、新宣傳口號、空姐制服等，以吸引顧客。「佢設計個袋令到你好有一種感覺， 『嘩有野送，服務又好，咪幫襯佢』， 好有效。 」

吳邦謀收藏的國泰旅行袋一覽

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50年代一張飛往英國機票 幾乎可購半層樓

吳說，在上世紀50至80年代，飛機是昂貴的交通工具，乘客非富則貴，多為生意人及富豪。吳舉例，50年代一張由香港飛往英國的長途航班機票，價錢幾乎可以購入半層樓；國泰40至50年代，一張由香港飛往東南亞的機票，價值達2,000至3,000元，對照當時普羅大眾入息中位數每月僅為20至30元，反映當時一張機票，對小市民可謂遙不可及，有機會到機場為親友接機、送機，更已屬人生大事。

不過時移世易，90年代後，廉航冒起，外遊普及化，如今國泰一張香港往東南亞的機票約3,000至4,000元，佔港人每月入息中位數僅約五分一。航空公司現時已毋須靠送贈禮品吸客，免費送袋變為銷售復刻紀念袋供收藏，吳笑言:「當年拎住有公司標誌嘅旅行袋可以威威，而家都冇呢個價值，啲人都唔想幫手宣傳。」

50年代爆霍亂 國泰提供「黃針卡」、預約打針服務吸客

國泰當年除闊綽向旅客贈送旅行袋，吳說，國泰也花錢在報章每日刊登廣告宣傳，今日回望舊廣告，可窺探當年獨有服務。吳拿出報章珍藏舉例，當年國泰一則「旅客須知」廣告，反映50年代本港爆發霍亂、天花，乘客登機前須注射疫苗及備有針卡證明。他說，當時國泰等航空公司，可為貴賓印制「黃針卡」，又會溫馨地協助安排預約打針，務求旅客出行過程順利，服務可謂十分「窩心」。

吳形容，國泰品牌當時已逐步打響名堂，深受港人歡迎。他舉例60年代末，影視紅星陳寶珠及呂奇主演電影《迷人小鳥》，當時陳飾演空中服務員，戲內身穿的國泰深紅色制服，令少女們憧憬「周圍飛」的空姐職業。「當時寶珠姐套戲，咁多間航空公司之中揀國泰服飾，反映國泰已深入民心。」

60年代末，影視紅星陳寶珠及呂奇主演電影《迷人小鳥》，當時陳飾演空中服務員，令少女們憧憬「周圍飛」的空姐職業。（梁鵬威攝）

國泰陷財困危機 吳邦謀​信疫症過後業務「Ｖ型反彈」

到80年起，國泰迅速開拓全球航線，包括往來溫哥華、倫敦、洛杉磯等。踏入千禧年代，國泰已享負盛名，先後於2003年至2014年間，四度贏得航空業權威指標Skytrax「年度最佳航空公司」大獎，成為全球唯一四度奪得此殊榮的航空公司。2006年國泰斥資82.2億全資擁有港龍，去年又斥資49.3億收購廉航香港快運，雄霸本港航空業。

不過，近年國泰被指因管理不善，業務有走下坡跡象，光環日漸褪色，更被一場疫情拖垮，要政府罕有出資273億元，助業務重組。對於國泰不明朗的發展前景，吳邦謀則抱樂觀心態，相信待疫苗順利研發，全球疫情有望回穩，隨之而來是各地旅客「報復性」旅遊消費，航空業有望「Ｖ型反彈」。他認為，國泰多年來經歷不少風浪，在政府出資扶持下，相信最終可走出逆境。