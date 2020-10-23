疫情下買「機票期貨」真係抵？　可無限次改行程　但要注意一件事

新型肺炎疫情蔓延全球，能在天空翱翔的飛機只剩少數。代表港人的國泰航空，也在周三（21日）宣布削減8500個職位，為香港史上最多。 熱愛旅遊的港人不知何時才可再次出發。各地入境限制難以預計，航空公司為方便乘客，紛紛推出可無限次更改機票。預期疫情過後機票價格將大幅上升，旅客能否先買入「機票期貨」，再更改機票時間，以避過疫後的貴價機票？ 《香港01》實測國泰航空及日本航空的售票網站，發現買「未來機票」要留意數大要點，包括只豁免手續費，乘客有可能需另補差價；可更改的時間亦有限，難以預料期間的疫情發展等。

航空業界一般預期，疫情後因機艙社交距離限制導致成本增加、行業萎縮會令機位供應減少等，機票價格將會大幅上升。記者查看數間航空公司的機票價格，發現若現時購買明年年中的機票，票價大致是一般水平，例如到香港至台北來回票價約1,600元、香港至巴黎來回票價約6,000元，並無特別加價，亦沒有特別便宜。

國泰僅免手續費 或需另補差價 需明年底前出發

為增加現金流，國泰航空推出一年內可無限次更改的機票。記者以顧客身份致電國泰客戶服務熱線查詢。工作人員解釋，無限次更改機票服務僅豁免手續費，若因改出發時間而導致價格調整，例如平日和假日票價不同、原本票價的艙位售罄而要轉到更高價的艙位等，乘客或需另補差價。

該名工作人員提醒，要注意可更改的出發日期會受機票有效期所限；而若要退款的話，仍需要收取手續費；並且要注意所有更改必須在原訂航班起飛前提出。

工作人員又強調，購票時需留意當地的出入境限制；此外，付款前務必閱讀「條款及細則，票價規定，載運條件及規則（付款頁面，見下圖）」。然而記者亦發現，「票價規定」部分僅提供英文版本，建議訂購機票前致電客戶服務熱線，多加查詢。

「條款及細則，票價規定，載運條件及規則」位置。（網站截圖）

▼實測購買來回香港及台北的「未來機票」步驟▼

訂購無限次改行程機票需注意： 1. 只豁免手續費，但不豁免因改出發時間所導致的機票價格調整，乘客或需要另補差價。 2. 機票發出後一年內要出發，意味着最遲要在2021年12月31日前出發。 3. 若要退款的話，仍需要收取手續費。 4. 閱讀「條款及細則，票價規定，載運條件及規則」 5. 留意出發地、目的地的出入境限制 6. 所有更改必須在原訂航班起飛前提出。

值得注意的是，現時國泰售票網站寫明，相關條款僅適用於今年12月31日前發出的新機票，並需要在機票發出後的一年內出發，意味着最遲要在2021年12月31日前出發，惟期間的疫情發展、出入境限制會否放寬等難以預料。

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日航條款亦類似

記者另外查閱日本航空的更改行程細則，網站寫明，2020年6月11日至2021年3月31日期間發售的大部分航班的機票，均可以免手續費更改行程。例如，若訂購2020年9月出發的機票，則可以在2021年3月31日之前不限次數隨意更改任何航段（如11月出發）且免收更改手續費用。

不過，網站亦提醒，重新訂位可能會導致票價和規則變更；而若購機票有乘搭期限，更改行程至期限外的日期會引致票種變更，票價及票價規則亦可能有所更改等。

Flyday.hk創辦人：疫情後票價或先升後回穩

以往航空公司為確保來回航班的乘客人數相約，以免回程乘客不足、空位太多會增加成本，機票多以來回票（Round trip）較便宜的方式售賣，若只購買單程票價格一般會高出不少。

然而記者發現，不少航空公司的單程票價不如以往「貴」（註：較接近來回票價的五成）。旅遊資訊網站Flyday.hk創辦人Herman認為，因不少國家均有隔離要求，旅遊時間較以往長，而且現時乘客以留學、移民為主，越來越多航空公司推出票價接近來回票價半價的單程票。

航空業界一般預期，疫情後因座位不能坐滿導致成本增加、行業萎縮致機位供應減少等，票價將會大幅上升。Herman預計，疫情後機票價格會出現先升後回穩的情況。他以新加坡「旅遊氣泡」做例子，解釋旅遊限制放寬初時，機票需求一下子增加，機票價格便會升高，及後航空公司會因應需求增加供應，價格便會回穩，而航空公司亦會視機票訂購情況為旅客信心指標，多人訂票便傾向繼續飛、不取消航班。

他又觀察到，近一兩個月不少航空公司均開始恢復航點，但提醒旅客可視乎需要訂購機票，如飛往台北等的短程路線，一般在兩至三個月前購買便可。

項明生：「期貨」有風險 需考慮核酸檢測費用

旅遊達人項明生認為購買「期貨」機票有一定風險，因疫苗何時能面世仍是未知之數，而且現時航空業低迷，出發時航空公司是否仍然營運亦難預計。他以港龍為例，估計港龍早前亦有賣出不少機票，港龍停運後，乘客能轉搭國泰或快運，但如果消費者買了其他航空公司的機票，不一定有類似的安排。

項明生指出，疫情下出遊需考慮其他成本，如核酸檢測費用。（龔嘉盛攝/資料圖片）

項明生進一步解釋，預售機票一般較便宜，因為差價來自未知數，例如以約三分之一的價錢買到飛往歐洲的機票，另外三分之二就是不確定性，「情況有如買期貨、買大細，消費者要視乎自己能否承受相關風險。」項明生又指出，疫情下出遊還需考慮其他成本，如即將本港及新加坡即將推出「旅遊氣泡」，旅遊除要考慮機票及旅費，還有兩地的核酸檢測費用。

而有「里數達人」之稱的小斯，亦認為疫情過後機票會變貴，但他提醒，若要預早購買明年的機票，也必定要訂購可以取消的機票，「因為就算畀你改都好，都唔一定有位」，要有準備最後或要取消機票。