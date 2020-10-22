衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，本港新增11宗確診個案，當中10宗輸入個案，1宗是本地無源頭感染個案。該宗無源頭個案編號為#5281，患者是一名38歲無業女子，與家人同住東涌映灣園聽濤軒16座。她曾於9月5日至16日到過意大利及瑞士，回港檢疫期間兩次病毒檢測均是陰性，至本月19日發現失去味覺求醫，發病前她曾出現低燒，惟她自行買藥服用。 她每日會跑步至東涌碼頭，每周有2至3天會到屯門新墟街市買菜，亦有到光顧多間餐廳，以及曾兩次做腳部按摩等。 女子一名親人，及其就讀屯門保良局志豪小學的兒子則有不適，昨日仍然有上課。學校未來兩日將會停課，衞生署亦會向學校派發深喉唾液樣本瓶。

38歲女子9月中曾到意大利及瑞士，至10月9日起出現低燒。（資料圖片）

本地不明個案為#5281，患者是38歲女病人，與家人同住映灣園聽濤軒16座，其「病毒數值（CT Value）」為23至33。她9月5至16日曾到過意大利、瑞士，於同月16號返港，至同月29日完成家居檢疫，當時兩次新冠病毒檢測均為陰性，完成檢疫。

至10月9日，女子出現低燒，惟無無求醫更自行買成藥服用，其後她覺得病情好轉。至19日，她失去味覺，翌日到屯門幸福花園的司徒私家醫生求診，留下樣本後今日確診。

曾無戴口罩跑步

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，相信女子是在港染病。她發病期間，每晚會由住所來回跑至東涌碼頭，間中無戴口罩，她亦曾光顧東涌區內多間食肆，包括意樂餐廳、東薈城八月花及逸東商場譚仔三哥，另外她每周兩至三天亦會到屯門新墟街市買菜，也到過附近按摩店做腳部按摩。

女子就讀屯門保良局志豪小學的兒子，10月16日亦出現咳嗽等病徵，昨天仍有上學，現時已經送院治療及接受檢測。張竹君指，若兒子確診學校有需要繼續停課，而衞生署亦會向學校派發深喉唾液樣本瓶。學校會由明日起停課兩日，暫時未收到有其他同事感到不適。

而女子的兒子是與居住於屯門的親戚同住，該名親戚亦有出現病徵。

10月22日中的6宗轉入個案均是由尼泊爾乘RA4099航班抵港。（資料圖片）

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