中大研究：香港學生「國際勝任力」排第三　平均分高於參與國家

香港中文大學教育數據研究中心今日（22日）公布學生能力國際評估計劃（PISA）2018年的「國際勝任力」評估研究結果，發現香港15歲學生在「國際勝任力」認知評估中表現良好，於27個參與研究的國家或經濟體系中排名第三，平均分為542分，高於參與國家或經濟體系的平均分數474分。

香港中文大學教育數據研究中心今日（22日）公布學生能力國際評估計劃（PISA）2018年的「國際勝任力」評估研究結果。 (資料圖片)

「國際勝任力」為一種多元能力，包括審視本地、全球和跨文化議題；理解和欣賞他人的觀點與世界觀；與他人進行適切及有效的交流；以及實踐群體的福祉和可持續發展。

研究結果顯示香港學生在「國際勝任力」認知評估中表現卓越，排名第三（542分），稍遜於排名第一的新加坡（576分）和第二的加拿大（554分）。 研究發現，香港的教學課程涉及全球性問題的比例，是高學業成績國家中最高；而香港學生在公共衛生問題的意識方面表現卓越，全球排名第一。

研究發現香港15歲學生在「國際勝任力」認知評估中表現良好，於27個參與研究的國家或經濟體系中排名第三。 (資料圖片)

另外，在家中使用多種語言有助於提高學生的「國際勝任力」，而香港學生以及新加坡、澳門、愛沙尼亞的學生，在家和學校能說兩種或以上語言的比例較加拿大和英國的學生為高；香港新移民學生在「國際勝任力」方面的表現也很出色，例如在換位思考（perspective taking）和認知適應性（cognitive adaptability）方面較本地學生優勝。整體而言，新移民學生令香港在國際化和多元化方面的表現更佳。

不過，香港學生在全球思維、對新移民的態度、對跨文化交流的意識、全球問題的自我效能，以及維持非歧視性的學校氛圍等範疇的表現屬一般。

教育局發言人表示，值得鼓舞是香港學生在全球和跨文化議題上已掌握良好的知識，對香港作為國際都會至為重要，惟根據調查結果，需加強改善學生欣賞不同文化的視野和在多元文化環境中的適應能力，會參考是次研究結果及繼續與業界相關的持份者合作，培養學生珍惜文化的多樣性和包容性的態度和思維。