國泰裁員｜工會下午晤管理層　譚文豪︰被裁員工如入黑名單

國泰早前宣布重組和裁員，未被裁的員工獲發新合約，當中福利和薪酬大減，員工要在下月4日前決定是否簽新約。國泰空中服務員工會昨天（26日）召開緊急會員大會商討對策。工會內務副主席孫德妍今天（27日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，工會今天下午將和管理層開會，最逼切的是要求公司推遲簽新約的限期，以及要求公司更改新約為短期合約。 曾於國泰任職機師、立法會議員譚文豪認為，新合約多處不合理，不簽新約就等同被解僱，甚至日後失去親屬福利，變相不接受新合約就要接受懲罰。

國泰空中服務員工會副主席孫德妍表示昨天（26日）召開的緊急會員大會可見員工決心。（李澤彤攝）

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍表示，工會今天下午將和管理層開會表達訴求，最逼切的是要求公司推遲簽新約的限期，以及要求公司更改新約為短期合約。她表示，公司資訊混亂和不清晰，很多員工有疑問，未能在7至14天內決定是否簽新約。她批評新約是永久合約，在會上員工表明，「要捱都係一齊捱呢段難嘅日子，管理層減薪都有既定限期，無可能嚟到我哋空中服務員一世減人工」。她指，不簽新約被解僱的賠償，或比之前遭裁員的情況較差。

國泰早前發通告指，簽新約的員工已經「夠人」，足以應付現時至明年的航班量，孫德妍表示公司是恐嚇員工，令同事們非常憤怒。她又指，昨天看到同事決心，會員大會因限聚令盡量壓縮，很多同事報不了名，但仍到場支持工會。

前國泰民航機師、立法會議員譚文豪批評國泰向員工發出新合約的安排不合理。（資料圖片／盧翊銘攝）

曾於國泰任職機師、立法會議員譚文豪認為，國泰的安排不合理，新合約亦不清晰。他關注國泰給予員工考慮簽約的時間不夠，員工在長假期未能取得法律意見。他批評，不簽新約等同被解僱，有如入「黑名單」，拒簽新約員工日後甚至會失去親屬福利，變相不接受新合約，就要接受懲罰。他指，過去國泰員工被解僱原因，都是涉及偷竊、傷人等違規行為，但今次不簽新約就要被解僱，「很難講得通」。

譚續指，機師新合約中的醫療保障福利和子女教育津貼大減，對外籍機師而言，需考慮額外購買保險和轉校等問題，有即將退休的機師如被解僱，或會喪失福利，他們都需要時間，決定是否簽新合約。

譚文豪質疑，為何員工不能像管理層般短暫減薪。他表示，懷孕和有工傷在身的員工沒有被裁，卻也未收新合約，感到徬徨。他指，若機師人數不足，國泰會在被解僱機師中，按資歷重新聘用，感覺公司好像沒有甚麼人情味。