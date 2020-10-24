通識書送審｜教局承認諮詢團隊過半為局中人　以保密為由拒披名單

教育局2019年9月底推出高中通識教科書「自願送審」計劃，經修訂後，通識書原有的「六四事件」、「三權分立」、「公民抗命」篇幅被刪，被質疑屬「政治審查」。 計劃由教育局委任的「專業諮詢服務團隊」負責，但組成及運作一直都未有公開。教育局回覆透露，團隊有22人，當中12人現職教育局的專科督學，2人為大學學者，即教育局人員佔團隊逾半。至於成員名單，教育局以「早有保密共識」為由拒絕披露。

教育局2019年9月底推出高中通識教科書「自願送審」計劃，原來團隊中共有22人，教育局內的人員已佔12人。（資料圖片）

教育局：與團隊成員有保密共識 拒披露名單



教育局回覆傳媒查詢時透露，專業諮詢服務團隊共有22人，全為教育專業人士，其中12人是現職局內的專科督學，2人是現職大學學者，即團隊逾一半成員為教育局人員。



至於成員名單，教育局以與團隊成員有保密共識為由拒絕披露，只形容各成員的專業背景及教育經驗均與高中通識教育科課程相關、熟悉學校的教學情況，亦充分理解高中通識教育科課程的宗旨和目標。

教育局強調每本教科書皆經局內及局外人員閱覽



而審閱過程及分工方面，教育局指，去年10月至今年8月期間，局方按工作進度和實際需要，以電話 、電郵及面見等方式與團隊成員溝通，諮詢成員對教科書內容的意見，強調每本教科書均經局內及局外人員閱覽。 而成員已按高中通識教育科的課程宗旨、目標和學習重點，完成閱覽工作，並重申，教科書出版商是自願參與專業諮詢服務，而所有更新和修訂內容工作由出版商自行負責。

英資培生教育中途退出計劃

雖然局方稱出版商自行負責更新修訂工作，惟教育局亦明言，不按建議修訂的書目將不獲教育局官網介紹。初時教育局宣布共有7間出版社、10套教科書參與計劃，惟其後英資培生教育出版（亞洲）有限公司，在提交兩套通識教科書後，中途以商業考慮為因退出。