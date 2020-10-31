青衣涌美老屋村報檔疑遭針對　連番遭投訴阻街　區議員：雙重標準

青衣涌美老屋村75號門外的報紙檔，經營逾40年，近日卻接連遭投訴阻街，食環署兩個月內四度到場巡查。 檔主雷先生質疑事有蹺蹊，因多年來相安無事，惟自年前申請電錶供電、因「風水問題」受阻後，連月來投訴不斷。他坦言延伸擺檔屬逼不得已，因為現有法例不合時宜。 有跟進事件的區議員則指，附近檔戶亦有非法阻街問題，質疑署方雙重標準，亦有需要檢視小販政策。 食環署回覆稱，去年10月至今，曾就涉事報攤及附近一帶阻街問題，分別檢控1次及4次，又指現階段不宜擴大報攤面積，因會令阻塞走火通道問題更趨嚴重。

雷先生指，報紙檔經營數十年，一直相安無事，惟申請電錶受阻後，接二連三有人投訴阻街，他質疑事有蹺蹊。(陳淑霞攝)

位於青衣涌美老屋村75號門外的報紙檔，原由雷先生的外母經營，至今40多年，「老人家年紀大，開始做得辛苦。」他遂於兩年前接手打理，亦依法例申請助手牌照，一直相安無事。

報紙檔檔主雷先生希望申請電錶供電，但村內有人以風水為由，令工程受阻。(陳淑霞攝)

報檔以帳篷搭建，夏天焗熱，雷先生的外母早於年多前已著手向部門申請安裝電錶，希望可安裝電風扇等，並已獲食環署批准，諮詢期間亦無人反對。一切準備就緒，負責工程的中電突然通知雷先生，工程未能展開，「話有幾位村民投訴，原因係風水問題。」結果工程由去年3月擱置至今，遲遲未動工。他曾經向區議員求助，冀可介入斡旋，但村代表拒絕會面，事件不了了之。

有小販於上高灘街佔用行車路擺賣，村民習以為常。(陳淑霞攝)

他表示，盛夏炎熱，攤檔內未有用電供應，「全身由內濕到外，由淺色衫變到深色衫。」每逢半夜，報紙便會運抵至報檔，雷先生需要摺疊報紙及分門別類，「都好需要照明系統。」由於鋪電工程突遭煞停，他唯有暫用流動電箱及充電式風扇頂替，「但風扇兩個鐘就已經無電」。

記者現場所見，與報紙檔相鄰的菜檔亦有擺放貨品及發泡膠箱於行人路上。(陳淑霞攝)

全港報檔不論地區，法例上原來早已規管大小，劃一只能佔用9平方呎的空間（6呎乘1.5呎），面積小於一張細單人床，只能勉強平放數份報紙。雷先生的報檔也不例外，他遂以不影響他人情況下，擺放長枱展示，及以直立式鐵櫃出售香煙。

不過，自上個月起，食環署執法人員多番到場，表明接獲阻街投訴，要求還原報檔至指定營業尺寸，否則作出票控，需要罰款1,500元。他唯有收起長枱，將報紙改放摺椅陳列。他指，跑馬日報紙銷量尤其暢銷，大堆報紙難以推疊，「真係好唔方便」。不少街坊亦以為報檔無營業、甚至結業，「生意跌咗兩成。」雷先生又指，有人趁機查詢檔位可否出租擺賣，但他一律拒絕，「如果我咁做，會畀人釘牌。」

雷先生指，自己及外母一家非原居民，推測或因而遭為難，亦可能有人覬覦檔位，遂不停針對投訴。他又指破壞風水的理由牽強，「其他舖都鋪晒電線。」

報紙檔位處村內露天墟市路口，與菜檔相鄰，兩檔之間留有行人路，記者現場所見，菜檔及其他檔戶亦有將貨品放於路邊，超出檔口範圍，亦有小販非法佔用官地，及在馬路販賣，訪問當日，有食環署人員到場巡視乾濕檔，路邊小販隨即四散，執法人員收隊後，再出沒重新擺檔。

區議員：現行規管報檔法例已不合時宜

跟進事件的葵青區議員黃俊達質疑，署方執法雙重標準，認為有必要重整公共衛生秩序。他又指，現行規範報紙檔的法例已不合時宜，憂慮會趕絕報販生態。

食環署回覆稱，去年10月至今，該報紙攤位共接獲4宗投訴，主要涉及在公眾地方擺放物品對行人造成妨礙，調查期間曾提出1宗檢控。署方本月下旬兩度派員到場巡查，其間並無發現違例情況。雖然如此，本署人員已向負責人發出口頭警告，提醒不可在公眾地方擺放雜物，否則會被檢控。

至於涌美老屋村75號附近一帶阻街問題，去年10月至今，則接獲3宗投訴，其間作出涉及非法擺賣及／或阻街檢控4次，以及檢取小販遺留物品48批。食環署人員日前(28日)再巡查，並無發現阻礙通道情況，但亦已向該處一帶店舖負責人發出口頭警告。

食環署：不直擴大報攤面積

發言人表示，全港現有355名持牌報紙檔，報紙小販在高密度地區佔用的街道往往是其他道路使用者的主要通道，擴大報紙攤檔面積只會令阻塞走火通道的問題變得更為嚴重，對消防安全和環境衞生方面會構成不良影響。但署方稱在日常管理上會彈性處理經營範圍問題，只要攤檔無造成阻礙或阻塞走火通道，並在營業時間過後將攤檔回復至核准範圍內，小販可在營業時間有限度將貨物放在核准攤檔範圍以外擺賣，但認為不宜擴大報販攤檔面積。