螞蟻上市｜市場料首日升四成　中一手帳面等於中六合彩五獎2.5次

螞蟻集團（06688）今日（27日）起招股，市場反應熱烈，更傳出將提早至周三「截飛」。有市場人士預測，估計螞蟻上市首日股價潛在升幅可超過40%。按此推算下，螞蟻1手50股帳面至少可賺1,600元，等於中了2.5次的六合彩五獎（選中4個「攪出號碼」）。

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螞蟻集團每手50股，招股價80元，入場費約4,040元。華盛證券分析師聶振邦估計，螞蟻合理值或超過112元，對比招股價80元，估計潛在升幅超過40%。按此推算，若成功抽中一手，而股價能升至112元，即較招股價高32元，1手50股帳面賺1,600元。

螞蟻上市｜分析料潛在升幅達40% 研發投入成提升估值因素

螞蟻集團今日起正式招股，市場反應熱烈。（資料圖片／梁鵬威攝）

中一手夠買16盒百元口罩

參考六合彩的彩獎項詳情，選中4個「攪出號碼」即為五獎，固定獎金是640元。若抽中一手螞蟻，即等於中了2.5次的六合彩五獎。若一盒外科口罩售100元，抽中一手則能購買約16盒口罩，或能購買64份25元的麥當勞「6件麥樂雞餐」。

現時進行認購的通脹掛鈎債券iBond 2020，每手費用為一萬元，最低息率為2%，即一年保證有200元回報。相比螞蟻集團每手只需4,040元、一上市可升達四成、即約1,600元，iBond的回報率較低，後者需中八手才有望得到同額回報，並凍結8萬元。不過螞蟻集團屬股票，可升可跌，並不如iBond保值。