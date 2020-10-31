Mark Simon付錢撰拜登報告　學者稱如用假報告攻擊政敵屬罪大惡極

美國全國廣播公司（NBC）昨日報道指，在美國右翼網站廣傳一份調查報告，指控美國總統候選人拜登（Joe Biden）之子亨特拜登（Hunter Biden）與中共有聯繫，並進一步揭發報告的作者、負責的情報機構是虛構，更指由《蘋果日報》支付調查費用。其後《蘋果日報》澄清毫不知情，但黎智英助手Mark Simon就承認有付款，強調黎智英不知情，與壹傳媒集團無關。該份調查的發布者更指，雖然作者是虛構，但作者因為擔心個人安全而匿名。 事件引發傳媒干預選舉的爭議，而《蘋果》亦反駁NBC指其「發言人」有回應報道。浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，傳媒機構在政治選舉上有既定立場是「無可口非」，但新聞報道必須建基於事實，同時應做到公平及公道。他亦多番強調，報告內容的真偽對今次事件來說至關重要。

美國NBC報道《How a fake persona laid the groundwork for a Hunter Biden conspiracy deluge》。( NBC網頁截圖）

《台蘋》指重新核實報告內容再刊出

根據NBC昨日報道，早於一個月前在美國右翼網站已流出一份由「Typhoon Investigations」發表的調查報告，64頁的報告指控美國總統候選人拜登之子、亨特拜登與中國共產黨有聯繫。

NBC進一步揭發，報告作者Martin Aspen並非真人，照片由AI合作製作，而報告出處「Typhoon Investigations」亦是虛構的情報公司。不過該份調查的發布者指，雖然作者是虛構，只因作者擔心個人安全而匿名。

NBC在報道中，引述一名「《蘋果日報》發言人」聲稱有份撰寫報告，但香港《蘋果日報》及《台灣蘋果日報》均發聲明否認，黎智英本人其後亦證實《蘋果日報》並未有收到NBC的任何查詢。其中，《台灣蘋果日報》指，即使報道曾引用過報告內容，但都曾經過重新查核。

浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，NBC今次報道手法偏頗，未有盡力推進調查。（資料圖片）

杜耀明：傳媒報道大選 須建基於事實、公平及公道

浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，NBC今次報道手法偏頗，未有盡力推進調查，包括未有核實報告的真偽、未有向涉事人、亨特拜登尋求回應、兩地《蘋果》發出聲明反駁後亦未有立即澄清。杜指，若然調查報告屬實，NBC報道已破壞其可信性，亦已損害黎智英的個人名聲。

美國傳媒在總統大選上政治立場鮮明，杜指，不論在本港或是美國，傳媒在大選報道上有既定立場都是「無可口非」。他舉例，美國報紙以精英刊物自居，認為媒體比一般人掌握國家社經狀況，對候選人取態屬專業判斷及分析。

不過，即使新聞機構有前設立場，杜耀明覺得亦要守住傳媒操守的界線，既於事實報道，同時確保報道公平及公道。他舉例，目前美國經濟環境向好，有關資訊對民眾十分重要，不少大報章卻未有作出報道、或採取較細的篇幅，有意隱去對特朗普選情利好的資訊，做法並不公道。

關鍵是調查報告真偽 以往亦有傳媒付費委託機構研究

至於今次壹傳媒創辦人黎智英助手Mark Simon在黎智英的私人公司，提取一萬元美元，作為今次的調查報告，杜耀明認為，在公司運作上，Mark Simon未有向老闆請示，私下取得款項作調查之用，做法在程序上並不妥道。

他指，Mark Simon並非受聘壹傳媒，目前亦不確定他在處理事件上的身份及目的，認為他是否受傳媒操守限制「有含糊的地方」，但即使他是受僱於壹傳媒，傳媒委託機構作正當研究，做法並無不妥，例如過往媒體會找鍾庭耀做民研調查等。他重申，事件關鍵是調查報告的真確性，若果Mark Simon涉付錢做假報告，更利用報告結論攻擊政敵，做法則絕不正確，形容是「罪大惡極」。

《香港01》以電郵向NBC查詢對香港及台灣《蘋果》聲明的回應、報道所指的《蘋果》發言人是誰、能否提供有關的聯絡證據，正等候NBC回覆。

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌認為，今次NBC報道對於《蘋果日報》的指控，屬「國家級干預指控」，令美國民眾思疑港媒是否在背後「輕風作浪」，干預美國大選。（資料圖片）

袁彌昌：事件令香港在美國民間形象受損

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌認為，今次NBC報道對於《蘋果日報》的指控，屬「國家級干預指控」，令美國民眾思疑港媒是否在背後「輕風作浪」，干預美國大選。

他認為，即使Mark Simon並非壹傳媒員工，但是NBC報道已令香港在美國民間的形象受到損害，過往不論是共和黨及民主黨支持者，均因反修例事件對港人予以同情，關心香港情況，擔心事件有機會「一舉扭轉」當地人的取態，長遠對香港政局有所影響。