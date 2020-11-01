財庫局指香港迎史上最大規模集資　資金大規模撤出傳言不攻自破

新冠肺炎疫情下，經濟大受打擊。財經事務及庫務局局長許正宇今日（1日）在網誌表示，今年香港IPO市場集資金額至今達2,100多億元，比去年同期增長達58%，既有更多中概股回歸香港上市，資本市場亦將迎來「人類史上最大規模集資」。 他指出，早前有關資金正大規模撤離香港的說法，在港元匯價不斷觸及強方兌換保證，資金持續流入令銀行體系結餘大幅增長至超過4,500億元的情況下，根本已經不攻自破。

許正宇指出，早前有關資金正大規模撤離香港的說法，在港元匯價不斷觸及強方兌換保證，資金持續流入令銀行體系結餘大幅增長至超過4,500億元的情況下，根本已經不攻自破。（資料圖片）

許正宇最新網誌以「致香港中小券商界同仁的一封信」為題，指出香港金融服務業在疫情中展現很強的韌性和適應能力，今年以來證券市場日均成交額達1,200多億元，比去年同期增長39%；新股集資方面，今年香港IPO市場集資金額至今達2,100多億元，比去年同期更增長達58%。他認為，在新冠肺炎疫情的陰霾下，香港金融市場依然生氣蓬勃。

他又指，短期而言認同提供補助能發揮一定效用；長期而言，認為金融科技絕對是一個值得重點探索的範疇，可以在未來協助將證券業務的效率提升，同時降低營運成本。

許正宇最後重申，在中央政府支持下，粵港澳大灣區的發展前景亮麗，金融業作為其中的重點更是機會無限，期待與業界努力奮鬥，在持續解決中小券商經營困難的同時，開拓更多商機。