市民投訴美容院拉皮後留3厘米傷口　NeoDerm：醫生指疤痕非永久

本港不時有美容療程爭議，一名女士報稱今年6月光顧一間大型連鎖美容院，接受高能量美容療程後，指控醫生懷疑疏忽導致她面部下巴位置嚴重燒傷，留下3厘米大傷口，出現水疱留有色斑，至今仍紅腫結痂。 監察組織批評，宣傳內容標榜「無創傷」卻令事主燒傷，職員以優惠價及醫生作推銷，醫生亦涉違醫生專業守則；但向衞生署求助時，僅回覆著事主向消委會或醫療機構查詢，批評政府回應「荒謬」，促盡快就醫療儀器規管全面立法，保障消費者權益。 涉事的美容院NeoDerm表示，醫生初步認為有關位置並不會造成永久疤痕，並展開專業的醫療安排，曾嘗試為醫生及客人解決問題，但客人未有接受有關安排，由於涉及法律程序，無法再發表任何評論。

事主下巴嚴重燒傷

事主余小姐表示，一年前在連鎖大型連鎖美容院做美容，今年4月起獲治療師推銷高能量療程「Ultherapy」，宣稱「效果好，無創傷」，因而付3.2萬元購買療程。

余稱，6月16日到美容院做療程時，有接待職員稱療程「可能少少刺痛」，護士給她鎮靜劑及替她塗麻膏，之後由一名醫生操控儀器，但醫生並無作出任何講解。至翌日（17日），余面部下巴位置嚴重燒傷，留有3厘米傷口，出現水疱，留有色斑，疤痕及肉粒等，她質疑操作儀器的醫生疏忽，向美容院多番追問下，始知涉事醫生為一名黃姓醫生。

余小姐稱，事後美容院安排她3次見指定醫生，惟僅處方藥膏，情況未有好轉，她其後3次自行求醫，打了破傷風針及服藥，「自己要見客，（傷口）有阻礙，以後都唔敢再做任何療程，好失望」，她指美容院承諾退回該療程費及支付2萬元「心意金」，現正追討醫療費及要求退回其餘療程，約十萬元已付費用。

協助余小姐的香港美容監察、民主黨區議員袁海文表示，相關療程宣傳品標榜無創傷，但同意書中卻寫明可能有損傷留疤，「職員好快跳過電子書，又無提及。」認為已給予消費者不切實際期望。他又質宣傳內容涉違醫生專業守則，利用醫生招徠病人或兜攬生意。袁已向衞生署、消委會、醫委會投訴，他引述衞生署回覆，著事主聯絡消委會，而消委會稱涉事公司已有提出補償，醫委會則指已收到投訴。

袁促請政府盡快立法規管使用醫療儀器，包括操作者，亦應規定有適當培訓或發牌才可操作，「唔好以為醫生操作一定安全，今次證明用高能量儀器，無創都可能變有創。」

544110 《鏗鏘集》721專題編導蔡玉玲被捕 廣播處長梁家榮關注寒蟬效應 NeoDerm稱，曾嘗試為醫生及客人解決問題，但客人未有接受有關安排。（資料圖片／歐陽德浩攝）

NeoDerm：已交保險及律師處理

NeoDerm回覆查詢表示，客人今年6月16日在公司接受醫學美容療程，公司為客人安排富有療程經驗的醫生以進行療程，客人於6月17日向公司聲稱療程位置感到不適，同日已安排客人約見專科醫生，並接受醫生的觀察及治療。醫生初步認為有關位置並不會造成永久疤痕，並展開專業的醫療安排，惟其後客人自行安排到其他診所治療。

NeoDerm稱，曾嘗試為醫生及客人解決問題，但客人未有接受有關安排。公司指，當時客人要求賠償，醫生交由保險及律師處理有關事件；客人到消委會作出投訴，收到通知後公司已向消委會提供相關資料。客人曾到醫委會向相關醫生作出投訴，醫委會亦曾要求客人提供醫生資料。

該公司稱，於9月中接到袁海文議員對於有關客人及事件的查詢，基於醫生已交由律師處理，這是一個醫生與病人爭議案，公司不能向議員提供資料。直至今日，有關袁海文議員所召開的新聞記者會，公司事前並沒有收到任何通知。NeoDerm表示，其療程中使用的物料、硬件、操作技術（包括：醫生及治療師）都是符合專業規格要求，十分支持政府早日制定醫學美容上的標準及監管，由於涉及法律程序，無法再發表任何評論。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼