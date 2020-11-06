西醫王德揚涉處方過期藥及錯誤使用外科名銜　裁專業失當收警告信

普通科醫生王德揚被控兩項專業失當，第一項是在傳媒報道中獲引述為「植髮外科醫生」，然而該名銜並非醫委會可引述資歷；第二項則涉及於2016年處方過期藥物「伊曲康唑」予病人。 醫委會今（6日）召開紀律聆訊，裁定王德揚專業失當罪成，就第一項控罪判處除名一個月，緩刑一年；並就第二項控罪發出警告信。

王德揚承認兩項指控，亦承諾以後不會出版醫學資訊，以免再次在無意中誤導大眾，在處方藥物時也會親自檢查，避免同樣錯誤。（黃穎津攝）

案情指，王德揚以頭銜「植髮外科醫生」刊登於2015年10月15日《頭條日報》報道上，該名銜並非醫委會可引述資歷。同時，報道亦有對植髮技術作出宣傳，包括「首個智能無痕植髮（FUE）系統」、「智能機械植髮無疤效率增」等，王德揚涉嫌未有採取合適措施避免有關名稱被引用。此外，他亦被控於2016年5月13日處方過期藥物「伊曲康唑 100mg」予病人梁曉瑩（譯名），而該藥物在同年3月已經過期。王德揚涉嫌兩項專業失當，醫委會今早召開紀律聆訊。

王德揚承認控罪，亦承諾以後不會出版醫學資訊，以免再次在無意中誤導大眾，在處方藥物時也會親自檢查，避免同樣錯誤。（黃穎津攝）

因兒子患有自閉症而疏忽

王德揚承認兩項指控。他答辯時稱，他有在採訪時提出他應該被稱為「醫生」，而在《頭條日報》報道刊登前，他亦未有機會先查看該報道，未能阻止有關名稱被引用。他又指事後有聯絡公關公司澄清，他並非「植髮外科醫生」，惟該澄清仍然使用「植髮醫生」作為頭銜，而這亦並非醫委會可引述資歷。

至於有關處方過期藥物指控，王德揚指這是個粗心的錯誤，處方藥物時正值診所關閉時間，加上配藥護士是新員工，而過期藥物和新藥分別放置在不同容器，粗心大意下護士誤從放置過期藥物的容器中取藥予病人。他求情時指當時2歲兒子被診斷患有自閉症，因家庭出現重大變故，自己用在家庭上的時間較多，疏忽之下未有檢查，以致犯下愚蠢的錯誤。王德揚又稱，自處方過期藥物事件後，他已將診所關閉，亦承諾以後不會出版醫學資訊，以免再次在無意中誤導大眾，在處方藥物時也會親自檢查，避免同樣錯誤。

王德揚被裁定兩項專業失當成立。（黃穎津攝）

研訊小組認為，報道中有關植髮技術的宣傳及頭銜「植髮外科醫生」會誤導公眾認為王德揚是植髮專家，對他所掌握的植髮技術抱有更高期待；而檢查所處方藥物亦是醫生的責任，不能依賴他人。研訊小組亦考慮被告人在整個調查過程中充分配合，亦認為他已汲取教訓，故裁定王德揚專業失當罪成，就第一項控罪判處除名一個月，緩刑一年，並就第二項控罪發出警告信。