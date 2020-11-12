全港首個免費管教APP面世　變身繪本主角　助幼兒戒賴床、無禮貌

疫情影響本港今年上半年都要指令學校停課，學童無法如常上學，留在家時間增加，不少家庭都出現管教及相處問題。復課後，亦有家長要對子女不願起床、不想上學、不愛與人打招呼等管教問題，相信亦令不少父母感到「頭痛」。 有40年教育經驗的幼稚園校長周慧珍，早前獲社署發展基金撥款，邀請註冊教育心理學家彭智華及插畫師高文灝等人合作，設計出免費親子管教手機應用程式「i世代親子實驗劇」，設互動功能，可拍攝讀者相片及錄製旁白，讓小朋友及家長成為書中主角，經歷日常「不願起床」、「不願上學」、「打小朋友」等情境，教導小朋友正確的生活態度及待人接物技巧。

有份試用應用程式的鍾太說，兒子森森不願起床的問題曾一度困擾她與丈夫。（張浩維攝）

子女不願起床、不想上學、不愛與人打招呼等管教問題，相信令不少父母感到「頭痛」。家長鍾太說，就讀幼稚園高班的兒子森森，以往經常賴床，她亦過於遷就兒子無法叫醒他，丈夫則著重權威，常常「勞氣」地叫醒兒子，令兒子每每哭著出門上床。

她說，試用該手機應用程式後，丈夫及兒子一起聽故事及錄製故事時不少共同話題，二人相處比以前和睦，她亦找到合適方法喚醒兒子：「兒子是要恩威並施，按程式內的建議，我會以當日的活動鼓勵他起床，攬一攬他、拖著他的手走出房，現在每天起床不再是膠著狀態。而丈夫晚上亦有瀏覽程式內家長版面的建議，相信有助他們相處。」

鍾太試用的手機應用程式「i世代親子實驗劇」，是一款供2至6歲學童及家長使用的免費程式，由五邑工商總會張祝珊幼兒園幼稚園校長周慧珍負責統籌研發。

周慧珍解釋，擔任幼稚園校長40年來，每年都接獲家長因管教問題而感困擾的求助，少部份甚至引發家庭衝突，至2017年底，一名特殊學習需要（SEN）的高班（K3）學生爸爸，與她分享成功以貼上兒子相片的自製繪本，教導兒子乘搭港鐵時保持耐性，不可為了爭座位而責罵或不禮貌對待別人。事件令周慧珍萌生研發親子管教互動程式的念頭，「年輕家長喜歡手機上網找資訊，希望程式可以協助教導小朋友待人接物，舒緩家長的管教壓力及協助他們反思管教的準則是否合理及合適，減少因此釀成的家庭衝突或悲劇」。

周慧珍在2018年以五邑工商總會名義向社署發展基金申請撥款，獲批逾40萬港元作研發經費，她邀請了早前以插畫成功改變兒子的爸爸高文灝擔任插畫師，再邀資深註冊教育心理學家彭智華給予專業育兒意見，以及經電腦程式設計師等專家合作。

花兩年多時間後，終研發出具互動功能的親子管教手機應用程式「i世代親子實驗劇」。該APP今年初投入測試，7月獲香港工業總會頒發知識產權認證。周慧珍說，程式原趕及在疫情停課期間推出，但擔心有人借機使用程式牟利，故決定在申請知識產權認證後才公開，未料因疫情而一再拖延。

APP本月正式開放予全港家長免費使用，程式分為「家長版」及「親子版」，共設15個日常情境，如「不願起床」、「不願上學」、「不打招呼」、「拒上廁所」、「打小朋友」等，2至6歲學童及家長亦適用。

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「家長版」中的問卷可協助家長了解其管教模式屬於權威、恩威、遷就，還是忽視型，並了解其管教風格對子女可能構成的影響，如權威型家長對子女有高期望及要求，重視守規；遷就型是重視孩子感受，傾向讓步或以獎勵形式處理等。

至於「親子版」則以繪本故事形式簡單呈現15個情境下，如何正確及有禮地待人接物。開始前家長及子女可拍攝頭像，成為故事中的主角，使用者可直接聆聽故事錄音，又或以「錄音功能」錄製專屬其家庭的旁白，讓小孩更易投入，程式內設繪畫功能，小朋友可在預設的電子繪圖上填色、繪畫及寫字，如將房間佈置畫成與現實一樣，完成後更提供列印故事的選項，結集成獨一無二的兒童繪本。

註冊教育心理學家彭智華說，每名小孩性格不一，適用的管教方式亦有分別，故APP內15個情境，合共有240個不同結果及建議，方便家長選擇不同情況下管教風格，再選擇面對情境時的選項，從而了解其管教風格及選擇會對子女帶來什麼影響。（張浩維攝）

為APP提供專業意見的資深教育心理學家彭智華說，家長成長經歷會影響長大後管教子女的模式，問卷可協助家長了解不同管教方或的優缺點，由於每名孩子性格不一，加上新世代孩子較個性化，傳統的家長講座難說明不同情境的情況，而程式可讓家長了解不同管教方式，可導致不同結果，家長可按子女的性格及習慣，選取最合適的管教方式。

小朋友發展了便難以回頭，嚇乖了，但長大後無自信心；過於遷就，隨時４歲仍用尿片，而APP好似遊戲治療，讓小朋友學習與人相處。同時父母可了解彼此管教的優缺點，互相補位及體諒，別指責對方，亦減低小童因父母吵架而致的情緒問題。 資深教育心理學家彭智華

周慧珍直言，初時打算設計至少25個故事，惟獲批款項只足夠設計12場景，惟團隊願意額外付出，最終有15個故事「出爐」。她批評，近年教育局只集中為中小學生提供電子資源，「教育局對幼稚園資訊科技的資源薄弱」，期望之後再獲政府或商界資助，在2022年內更新程式，加入更多功能及情境，如以控制使用電子產品時間、適時做眼部操等作故事主題，計算獎勵等。