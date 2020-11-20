行醫30年養和醫生教護眼貼士　驗眼可「看穿」腸癌鼻咽癌徵兆

青年做眼科檢查，原因不外乎近視、遠視或散光；長者求醫於眼科，也許是老花、白內障、黃斑點病變作祟；但在養和醫院眼科手術中心主任曾雁的視野裡，眼晴的毛病或不限於眼疾，更有可能暗示病人體內的其他疾病，如糖尿、血壓是否異常，甚至可發現遺傳性的腸癌。 曾雁剛入杏林時揀選骨科，雖斷言不做內科，機緣巧合下轉投眼科，需內外兼顧。行醫逾卅載，曾雁在養和醫院服務了22年，形容眼科醫生的治療立竿見影，有相當大滿足感，更明言未為退休劃死線，望繼續見證眼科發展。

曾雁醫生自1989年加入養和醫院眼科團隊，至今已22年。（余俊亮攝）

養和醫院眼科專科醫生曾雁的醫途是從骨科開始，當時他決定不做內科醫生，與同班的數名同學一起加入瑪麗醫院，工作壓力大之餘亦頗刺激，不過做骨科，對象較多為老人家，眼見病人的疾病主要因退化而生，治療未必有效：「好多時老人家跌倒，行唔到，有併發症就去世」，其時覺得人生較陰暗。

名醫何志平第三個本地「門生」

在機緣巧合下，曾雁轉往威爾斯親王醫院，成為眼科名醫何志平的第三個本地「門生」，開展其眼科生涯。何志平貴為本港首位眼外科教授，吸引了不少醫生慕名而來，曾雁憶述何志平為人無架子，當年往外地交流的機會較少，何很願意帶後輩到海外參與醫學會議，令眾人眼界大開。

曾雁認為，眼科醫生需要的是內外科兼顧，除了常見的眼科手術外，有時亦需處方藥物予病人，且眼科醫生的治療對病人而言是即時且戲劇化，「醫得好，病人就睇返嘢」，為他帶來工作動力。

眼科治療立竿見影 「醫得好，病人就睇返嘢」

在公立醫院服務了逾10年後，曾雁加入養和醫院的眼科團隊，成為團隊中第4人，22年轉瞬過去，今年是養和眼科40周年，團隊現已增至16名醫生。曾雁見證了眼科技術的發展，處理過不同種類的病人，當中不乏外來創傷如遭遇工業意外傷眼、被斬傷眼球的病者，亦親歷不少人的人生起迭。

他回憶，曾有一名病人中學時因打籃球時有碰撞致一隻眼視網膜脫落，至大學時另一隻眼視網網亦脫落，完成視網膜手術後10至12年間，兩隻眼分別需做白內障手術，其中一隻眼更出現黃斑病。曾雁形容病人屬不幸，因病人是早產兒，本身有深近視的風險，中學時近視已深至一千度，而深近視又會較易引發視網膜脫落，病人術後亦可能提早患上白內障。

眼睛的透明角膜及晶體 有助診斷眼疾以外的毛病

作為需內外科兼顧的眼科醫生，看似簡單的眼科檢查亦不限於診斷眼疾。曾雁分享道，眼睛的角膜及晶體都是透明的，故未必如其他疾病般需靠造影發現，經肉眼亦可以察覺不妥。除了常見的「糖尿上眼」，血壓高低、血管有無硬化等問題，甚至若有糖尿病，醫生會推斷病人的腎功能可能同受影響，繼而建議病人提早檢查。

致命如癌症亦可從眼睛中被看見，曾雁表示，若發現病人的視網膜上有「一撻撻」似熊掌印的話，病人有可能患遺傳性腸癌，應盡早照腸鏡以檢查有無瘜肉。若病人看東西時發現重影，亦有可能患鼻咽癌，因鼻咽癌會影響視覺相關神經。另外亦有病人的甲狀腺有問題致眼球突出，嚴重的話或壓住視神經，影響視力。

未為退休設限 「身體OK就可繼續貢獻」

要護好眼睛，曾雁提醒需由年幼起驗眼，青年時應盡量避免眼睛受傷，飲食要均衡，並應戴太陽眼鏡以免提早患白內障，步入40歲則應每隔一至兩年定期驗眼，抱持預防勝於治療的心態，即使有眼疾亦可及早醫治。

行醫逾30載，曾雁回望自己在養和眼科由年青醫生變為「老老哋」，轉眼間部份昔日同窗已相繼退休，他笑言自己在私院工作屬「好彩」，因公立醫院退休年齡為60歲，在大學任職則可做到65歲，曾雁現階段對退休年齡不劃界線，期望身體尚可時繼續貢獻，並見證養和眼科的發展。