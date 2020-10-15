消委會｜FANCL質疑單一測試欠中肯　消委會︰測試無異常不需重檢

消委會從市面上搜集了30款適合面部使用的防曬產品，就其SPF及UVA防曬效能作測試。結果發現25款產品或83%未能達到標示的效能，當中聲稱SPF值達50以上的FANCL SUNGGUARD50+ PROTECT UV，在消委會的測試中，皮膚測試SPF系數僅為14.3，防曬效能僅得標示的近三成左右。 FANCL對測試結果有不同意見，認為消委會所用的由澳洲實驗所Eurofins，與FANCL所沿用的美國實驗所Cantor Research Laboratories，及中國國家藥監局批核防曬產品認可實驗所的兩份獨立產品測試報告的結果相差頗大，認為以公平及準確為原則，消委會可參考多一間實驗室的結果再作平衡。 不過消委會則反擊，涉事商戶提供分別來自美國及內地的測試報告，資料疏漏不全，相關報告難被信納。消委會與實驗室已詳細檢視整體測試流程，所有產品皆以相同標準為測試方式，和在相同實驗室進行 ，並無發現異常，確認測試結果可靠，不需重檢。

FANCL於9月中收到消委會的檢測結果，指其防曬產品SPF值只有14.3，與公司所委任的美國實驗室，及中國國家實驗室所得出的結果，SPF值59.7及52.6相差太多。此外，對於PA值方面，兩所實驗室為PA+++，而消委會的報告為PA++結果亦有大出入，FANCL認為，是因不同的實驗室所的採樣方式有異，故得出的結果有分別。

▼14款 SPF 30 至 50（高度保護）防曬產品▼

+ 23 + 23 + 23

FANCL執行董事陳馬木蘭指，消委會要求公司在兩星期內有所回應，由於再次測試，需花上兩個星期時間，不夠時間為產品「平反」。然而，測試的產品為同一批次，但因消委會委托的澳洲實驗室，所採用的為舊有的ISO標準，而公司所用的為2019年新的ISO標準，她認為是更為準確。此外，其PA值中，公司所用的是真人皮膚測試，而消委會則為非人體皮膚測試，認為結果會有所差異，並應該為公平及準確度計算，消委會應多向一、兩所化驗所取不同報告平衡結果。

陳馬木蘭續指，自得到消委會報告後，先後多次跟其書信往來及作出一次會面，已向其解釋以往檢測報告分別，以及提出覆檢要求，但消委會以報告結果已足夠作回覆。海關9月中亦曾向FANCL了解情況，公司同樣交出兩所實驗室結果，現時有待最後回覆。

陳馬木蘭認為，今次消委會報告內容涉及產品功能，擔心消費者看完結果後，不了解不同檢測方式，有機會得到不同結果，而有所誤解。她認為，消委會可再作考慮後才提出報告，會較公平。

消委會︰測試結果可靠不需重檢 反指商戶測試報告資料疏漏不全

消委會以兩頁新聞稿，反擊FANCL說法。消委會指，相關商戶多次要求本會委託不同實驗室進行檢測， 然而根據國際標準，包括內地的《規範》和 《 歐盟化妝品條例 》 ，完全沒要求測試需在不同實驗室進行。消委會與委託實驗室詳細檢視整體測試流程，所有產品皆以相同標準為測試方式，和在相同實驗室進行，無發現異常，確認測試結果可靠，不需重檢。

消委會亦曾詳細檢視由商戶提供，分別來自美國及內地的測試報告，發現資料疏漏不全。其中商戶使用的美國實驗室，其官方網站無法找到其具有專業資格的資

訊；至於內地實驗室的報告內容則多有疏漏，未有列出生產批號、產品物態描述、檢驗人、校核人、檢驗部門技術負責人 ，和授權人分別簽字等重要資料，內容難以被信納。

消委會又指，期望涉事商戶以正面態度面對是次測試結果，努力查找問題根源，盡早作出改善，為消費者提供更優質的產品。