消委會推「油價資訊通」App　列每日最平油價助車主「格價」

為減少車主捱「貴油」情況，消委會今日（3日）正式推出「油價資訊通」網站及手機應用程式，顯示及比較各油公司零售牌價及門市折扣後油價，冀助消費者了解最平油價，以及促進油公司的價格競爭。

消委會今日（3日）正式推出「油價資訊通」網站及手機應用程式，顯示及比較各油公司零售牌價及門市折扣後油價。（勞敏儀攝）

「油價資訊通」合併原有油價計算機及柴油計算機，經優化後涵蓋6大功能，包括可顯示最平油價，無論以智能手機或電腦登入，主頁即同步顯示及比較各油公司零售牌價及門市折扣後油價；以時間表形式顯示的一周折扣及優惠；具備指定油站折扣和油券優惠的計算功能；配合地圖定位「油價搜尋」等。消委會獲環境局資助70萬元開發有關系統，籌備歷時一年，消委會會根據各油公司的網站、手機應用程式、油站、客戶服務熱線，及與油公司代表透過電話和電郵聯絡，收集及核實油價資訊。

消委會主席林定國表示，希望使用「油價資訊通」後，消費者每次入油可知有所選擇，節省入油開支外，更可發揮消費者集體力量，監察油價變動。他希望消費者可以最便捷方式，取得最多資訊，作出最明智選擇。

香港汽車會會長李耀培也指，現時全港約有63萬架私家車，不少人跨區上下班，私家車成重要交通工具，每周至少入一至兩次油，無奈是香港是全球最貴油價城市，車主多數靠到油站睇牌了解折扣優惠，若油站推出快閃優惠時段，容易令車主無所適從，認為「油價資訊通」有助消費者作聰明選擇。

消委會總幹事黃鳳嫺（右）指，油公司提供的優惠較以往更多元化，消費者難捉摸油公司折扣模式，認為最實際是減油價。（勞敏儀攝）

油公司折扣五花八門 消委會：減價最實際

當國際油價斷崖式暴跌期間，本港車用燃油零售價仍然高企。消委會總幹事黃鳳嫺解釋，2016年下半年開始，即使國際油價不太波動，香港進口價差異愈來愈大，油公司解釋是成本增加，或與油站、人工成本上漲有關，但由於油公司成本透明度低，難以探究。

她又指，油公司提供的優惠較以往更多元化，除了信用卡優惠，亦有快閃、生日、指定油站、油卡優惠等，消費者難捉摸油公司折扣模式，認為最實際是減油價，而政府可參考2005年車用燃油零售市場研究報告，由政府重啟研究以了解油公司成本及油價貴的原因。