消委會｜兒童單車頭盔　中國產99元平價貨完勝900元貨色

消委會新一期《選擇》月刊公布14款聲稱適合約7歲兒童佩戴的單車頭盔型號，樣本大多在歐洲購買，測試包括頭盔在時速20公里受接擊時，其正前方、後方及側面等的保護能力。結果發現，99元（港幣，下同）中國產的#1「Honghui」牌Kids Helmet奪得4分，較900元的#7「Abus」牌scrapper 3.0的３分更高。

值得留意的是，同獲評4分的「Cigna」TT-32因為重量達406克，較一般普通兒童頭盔重，或會影響到佩戴的舒適度。

消委會測試了14款聲稱適合約7歲兒童佩戴的單車頭盔型號，結果發現99元中國產的「Honghui」Kids Helmet奪得4分，成為最佳之選。（資料圖片）

消委會採用假人頭型號Hybrid III，戴上樣本頭盔進行撞擊測試，測試14款樣本頭盔在時速20公里受接擊時，其正前方、後方及側面等的保護能力；以45度斜面，時速22公里於其正前方、後方及側面等的保護能力。結果發現，14個樣本全部經過防撞能力要求測試。

不過，試驗人員以有限元分析（finite element analysis），將頭部包括頭顱骨、大腦、腦幹及腦脊液等）三維模型重組，並利用撞擊數據重組，頭盔對頭部的腦細胞可能被擠壓的程度。

結果發現99元中國產的「Honghui」Kids Helmet奪得4分，成為最佳之選。（網上圖片）

同屬中國製的#1「Honghui」Kids Helmet，及#2「Cigna」TT-32在受撞擊時，腦細胞被擠壓的程度輕微，同獲4分，每個售個價分別99元及698元。

其次為#3的「Btwin」100、#4「Bell」Sidetrack II MIPS、#5「Uvex」Kid 2，以及#6的「Kidzamo」Butterfly都同獲3.5分。

「Abus」scrapper 3.0每個售價900元，但評分低於多個平價貨樣本。（網上圖片）

#7「Abus」牌scrapper （scraper）3.0是14個樣本中最貴，每個售價900元，並無產地資料。產品獲得評分為3（5為滿分），其他五個產品相同，惟比只售99元的#1「Honghui」牌Kids Helmet低1分，但就比Honghui牌產重一倍（400克）。

至於#13的「Nutcase」Little - Nutty 與#14「Bern」Nino在側面撞擊時失分較多，只獲得2.5分，是今次測試表現最差的兩個樣本，兩款售價分別580元及498元，前者在中國製造。Nutcase的代理商表示，測試的型號已被全新設計版本取代。

樣本中#2「Cigna」TT-32，及#8「Cratoni」C-Maniac，屬於全面式型號，評分各得4分及3分，但兩款頭盔的重量達400克，較一般普通兒童頭盔重，或會影響到佩戴的舒適度。

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