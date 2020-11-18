IVE、 HKDI、 ICI 及 THEi將於11 月 27 及 28 日辦網上資訊日

撰文：杜潔心
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受新冠肺炎疫情影響，不少公開活動均要取消，而正值升學預備季節，職業訓練局(VTC)院校成員包括香港專業教育學院(IVE)、香港知專設計學院(HKDI)、國際廚藝學院(ICI)以及香港高等教育科技學院(THEi)，將於11月27及28日舉辦網上資訊日。
應屆DSE中六生可參與VTC升學、學科及課程網上直播講座了解最新升學資訊，院校亦設有360度虛擬設施導覽，了解院校創新互動的學習環境。
(VTC 圖片)
VTC 旗下IVE、HKDI、ICI以及THEi，將於11月27及28日(星期五及星期六)舉辦網上資訊日，其中THEi的資訊日同時提供網上工作坊，以供體驗不同課程的特色；同時亦設虛擬校園導賞，以助了解院校嶄新教學設施及學習環境，有興趣的學生及家長可瀏覽網站https://infoday.thei.edu.hk登記並了解。
VTC 圖片
學生亦可透過360度虛擬設施導覽，瀏覽IVE或HKDI或ICI各院校創新互動的學習設施，如BIM創新中心、企業共創中心、健康科技中心等；有興趣的同學及家長，可透過網站www.ive.edu.hk/infoday登記及了解更多活動詳情。