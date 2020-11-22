網上傳名校寶山幼兒園校長曾接觸確診者　校方發通告稱無染疫

本港疫情再反彈，網上傳有北角富豪名校寶山幼兒園，上周五（20日）向家長發出的一則通告，交代該校校長楊俊婷的身體狀況。據通告顯示，校長曾於本月14日接觸確一名診患者，目前正自我隔離，經檢測後證實呈陰性。 《香港01》已向幼兒園作出查詢，正待回覆。

北角富豪名校寶山幼兒園校長楊俊婷曾於本月14日接觸確一名診患者，目前正自我隔離。（學校網頁截圖）

通告指，校長楊俊婷於上周三（18日）起已無進入校園，亦沒有接觸教師、家長或學生，她將會自我隔離14天，至12月1日。通告亦提到，有兩名教師沒有直接接觸上述確診者，並由上周三起已經沒有與校長接觸，她們在上周四（19日）接受病毒檢測，同屬陰性。另外，通告又指，校園已徹底消毒。該校半日制學費每年122,472元。

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寶山幼兒園位於渣甸山，更有「幼稚園界哈佛」之稱，入讀學童身家顯赫，不乏達官貴人後代及星二代，知名校友包括張學友女兒張瑤華、四叔李兆基孫女、律政司長黃仁龍女兒、霍啟剛兒子等。

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