【01醫務所】已成年惟BB牙仍未換？牙醫分享乳齒未換恆齒多個成因

如果小朋友十歲時，還有一些BB牙（乳牙）尚未更換成恆齒，家長少不免會有些擔憂。這其實是一個常見的情況，很多小朋友要到12、13歲時，所有乳牙方會轉換成恆齒，牙科醫生只需要一個環口Ｘ光片（Panoramic Xray）的檢查，便可以清楚小朋友口腔牙骨内的情況，知悉還有多少恆齒等著長出來。

但是偶然也有一些朋友差不多到20歲，他們的乳齒仍然未更換成恆齒。到底是什麼原因會造成這樣的情況呢？此文會分享多個成因。

撰文：香港牙醫學會前會長廖偉明

X光片可見，此病人的上排有4隻門牙，下排牙齒只長出3隻門牙。（廖偉明醫生提供）

點撃下圖，了解成年仍保留乳齒的原因：

乳牙下沒有恆齒，這種情況常見嗎？

根據一些研究，每十個人之中就有兩個人天生可能缺少一隻或者兩隻牙齒，其中智慧牙佔了四成，另外是第二小臼齒、虎牙及側門牙。

天生缺少這些牙齒的成因現時未明，但相信和某一個遺傳基因有關。

乳牙沒有更換成恆齒，會有什麼問題呢？

如果缺少牙齒數目不多，一般不會構成任何問題。如果乳牙甩掉了，沒有恆齒長出，可能只會造成牙齒兩邊不對稱的情況。如果乳牙仍然存在，則可能在外觀上出現少許不同。那些沒有被換掉的乳牙，即使牙腳比恆齒短，牙質亦沒有恆齒那麼堅硬，但只要打理得宜，一般都可以使用至三、四十歲。如果到時乳牙需要脫掉，可以考慮以牙橋或者種牙填補空位。

如果有牙齒生長問題，宜向牙醫諮詢，並作檢查。（資料圖片）

如果乳牙下有恆齒，但因為各種原因長不出來，會有什麼問題？

即使恆齒沒有長出，只要病人的牙齒排列正常，便沒有多大的問題。但如果病人本身的牙齒排列不理想，需要接受箍牙治療時，這些阻生的恆齒便有機會阻礙箍牙的過程。另外這些阻生的恆齒，亦有機會形成水囊。視乎以上的情況，牙科醫生可能會建議將這些阻生牙齒以手術形式脫掉。

所以市面上有一些自助牙箍的廣告商，宣傳無需牙科醫生診斷，亦不需要Ｘ光片，便可以為病人製作透明牙箍，是極其不負責任的行為。市民考慮箍牙時一定要非常小心。

如果你還有ＢＢ牙未換，最好先找牙科醫生檢查一下，確定是什麼原因造成， 再看看有沒有進一步治療的需要。

祝大家牙齒健康，身體健康！