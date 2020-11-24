11名港大校董會成員聯署　促討論石禮謙連任問題

11位港大校董會成員聯署今日向校董會發公開信指，經民聯立法會議員石禮謙自2011年11月出任港大校委會委員，歷任三屆，若要再續任，需要取得校董會的批准。公開信指，石禮謙擔任校委期間，港大數年間出現院校自主和學術自由受到日益威脅的現象，質疑對方是否有決定捍衛大學核心價值，促教務處下月中旬前，安排校董會與石禮謙交流，以讓校董了解是否同意對方留任校委會。

經民聯立法會議員石禮謙自2011年11月出任港大校委會委員，歷任三屆，若要再續任，需要取得校董會的批准。（資料圖片）

港大校友關注組副召集人麥東榮、港大學生會會長葉芷琳等11位港大校董會成員的聯署公開信指，石禮謙自2011 年11月23日開始出任校委會委員，至今已有9年，歷任三屆，任期已在本月22日屆滿。

根據香港大學條例18 章2（b）條款，通過校委會委任的委員如連續出任三屆後續任時，需要取得校董會的批准。

公開信指，石禮謙在任校委會委員期間，在過去數年中，港大的院校自主和學術自由均受到日益威脅的現象，質疑石若繼續出任委員，是否有決心捍衛大學的核心價值。

信中指，如校委會有意按照上述條例繼續委任石禮謙出任校委，應讓校董會了解石對止上述方面的看法，從而促使大學能發展成為「亞洲的國際大學」的願景，所以要求教務處儘快在12 月中旬前，安排一個校董會的聚會與石交流意見；而有關上述委任事宜，應列入下月15 日的校董會會議中表決。