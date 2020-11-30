曹貴子及康宏時任高層涉串謀訛騙案　全部罪名不成立

有「股壇醫生」之稱的商人曹貴子，涉嫌於2016年擔任康宏環球影子董事期間，與兩名前執董串謀詐騙，在推動收購由曹任大股東的信盈國際時，沒有向康宏董事局和聯交所等申報。三人被控詐騙和作出虛假陳述罪，案件今（30日）在區域法院宣判，法官練錦鴻裁定三人所有罪名不成立。

三名被告：曹貴子（55歲，康宏控股時任董事）、陳麗兒（46歲，時任康宏理財的首席財務總監、執行董事，現已停職）和陳毅凱（51歲，時任康宏控股執行董事）。

控罪指3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、康宏環球控股以及其董事局及股東，即隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，並在沒遵守《上市規例》下於2016年9月5日收購信盈國際。3人另被控一項公司董事作出虛假陳述罪，指他們於2017年3月29日，意圖就有關康宏環球的事務欺騙公司成員，贊成公司的《2016年年報》，而他們知道年報內容是或可能是誤導、虛假的。

控方案情指，康宏財務為康宏環球控股（下稱康宏控股）的附屬公司，而信盈國際則由曹及另一股東張雄峰分別以55%及45%持有，康健國際則由曹創辦，曹於2015年透過康健國際持有康宏控股已發行股本25.1%，對康宏控股有重大影響力。

控方又認為曹表面上為康宏控股及康宏財務的合約顧問，但實際上他是康宏控股的影子董事，他亦能夠透過康宏控股的高級人員及管理層員工影響公司營運，並指他在案發期間，並指示另兩名被告在曹的表示下，推動信盈國際的潛在收購計劃，而3被告卻沒有向聯交所、康宏控股董事局及股東披露曹是交易的關聯人士之一。

DCCC678/2019

曹貴子案三名被告全罪脫。(詳看下圖)