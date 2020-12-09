教育局接納學校課程檢討專責小組六個方向性建議　已開展部分工作

教育局詳細考慮學校課程檢討專責小組提交的報告後，今天（9日）公布接納報告載列的六個方向性建議，並已開展部分建議的落實工作。 檢討報告以「優化課程迎接未來 培育全人啓迪多元」為題，建議包括推行價值觀教育和生涯規劃教育、推動全人發展、創造空間和照顧學生多樣性、進一步推廣高中應用學習課程、提高大學收生靈活性，以及加強中小學的STEM教育。

教育局局長楊潤雄表示，當局認同和接納報告所提出的6個方向性建議。（資料圖片／高仲明攝）

增「守法」及「同理心」重要價值觀

教育局於2017年11月成立專責小組，整體檢討中小學課程安排，小組於本年9月22日向教育局提交檢討報告，提出了六個方向性建議，亦已開展以下的工作。

推行價值觀教育和生涯規劃教育方面，課程發展議會已通過成立常務委員會，督導中小學價值觀教育的發展，在現有七個首要價值觀外，加入「守法」及「同理心」兩個重要價值觀。小組現正持續推廣計劃，於不同科目推廣價值觀教育，例如透過「中華經典名句推廣活動」及英文雋語推廣活動，培養學生正面的價值觀及態度。又正在檢視於高小及初中階段加強與生涯規劃教育相關的學習，更新價值觀教育課程架構。

推動全人發展方面，小組建議當局於本學年起舉辦「小學學校領導人員工作坊」，闡明更新指引中「學時」，相對於「課時」的概念，以便學校規劃學與教活動。

創造空間和照顧學生多樣性方面，小組建議加快檢視高中四個核心科目的課程和評估，騰出時間讓他們修讀其他選修科目或發展個人興趣，當局已在上月26日公布通識教育科的改革方向，正與課程發展議會和考評局跟進。

（資料圖片／盧翊銘攝）

楊潤雄：本學年優先落實部分建議

進一步推廣高中應用學習課程方面，小組鼓勵學校採取校內開辦或與其他學校協作開辦應用學習課程；同時讓學校提早於中四級開始推行應用學習，資助學生修讀應用學習作為第四個選修科目及在初中開辦導引課程。

小組又建議當局提高大學收生靈活性，全新的「學校推薦直接錄取計劃」學校推薦計劃初步獲大學正面回應，教育局會繼續與大學教育資助委員會資助大學和大學聯招處商討執行細節，以期盡早公布實行詳情。

至於加強STEM教育，課程發展議會已通過成立常務委員會督導中小學課程，以及正籌備STEM手冊的編寫工作。

教育局局長楊潤雄表示，學生學習是這次檢討的重心，當局認同和接納報告所提出的6個方向性建議，正與各界人士緊密合作，部分獲學界普遍歡迎的建議，已與課程發展議會跟進，並在本學年優先落實。