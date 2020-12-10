遭工字鐵擊中男裁死於意外　揭分判商疑提供茶錢　官轉律政司跟進

燒焊工人與父親及胞弟三年前在白田邨地盤工作時，遭工字鐵架擊中，送院不治。死因庭早前就此展開研訊，死者父親稱當日吊運鐵架的分判商管工無相關牌照，且大判及分判管工延誤超過半小時始報警。裁判官周慧珠今（10日）裁定死者死於意外，並就分判商管工涉提供「茶錢」予天秤手一事，轉介律政司跟進，了解是否涉及刑事罪行。

死者麥永豐（終年28歲）2017年12月9日在石硤尾白田邨七至八座地盤內，遭工字鐵架擊中，送院後不治。

裁判官稱，勞工處的調查報告指涉事支架的綑綁方式出錯，令其移位反向死者站立的位置，導致意外。她認為，除了因欠缺合資格的「埋馬員」以致綑綁錯誤之外，此案亦與大判俊和建築的管工沒有遵守規定有關。

管工明知而違反規定

大判俊和管工羅展禧當日把對講機借予分判商毅達工程的管工、即死者堂叔，他聲稱並不知道麥毅會用以召天秤手工作。不過，證據指他事發前曾借出對講機予麥毅，並多次做吊運工作。死因庭裁定羅明知地違反俊和規定，即現場須有管工才可做吊運工作。

建議訊號員須表明身份

當日的天秤手表示，由於只有訊號員才會配備對講機，當時以為聯絡他的是合資格的訊號員。意外發生後，俊和規定只有俊和員工才可叫天秤手工作，即使分判商員工有吊運資格，也不可下令天秤手工作。裁判官就此再提建議，指訊號員指揮天秤手做吊運工作時，必須表明身份，以讓對方清楚何人下令。

有人疑曾向管工提供茶錢

研訊證據提及，毅達老闆麥錦堂疑曾向管工麥毅提供金錢，以讓對方付「茶錢」予天秤手工作。死因庭就此把案件轉介律政司跟進。

早前研訊中，死者父親麥炳強供稱曾向毅達老闆建議，要找有吊運牌照的人做相關工作，但老闆就稱讓管工麥毅做吊運工作即可。及後長子被要求協助在工字鐵架上綁鐵鏈，麥父稱曾告知他們不要用這方式，長子著他注意安危走開，但他轉身後，麥毅便指示吊起鐵架，鐵架反起擊中長子。

麥父指當時長子仍清醒，他要求報警，但俊和管工未有理會，直至房署管工到場稱如沒人報警，他便會報警，麥毅始報警。惟其長子最終不治。

案件編號：CCDI-1120/2017(DK)