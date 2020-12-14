理大研究︰內地交流團可提升國民身份認同　與認同港人身份無衝突

香港理工大學今日（14日）公布一項有關短期內地交流學習項目的研究結果，發現顯示香港學生參與內地交流項目後，對中國及內地人的態度和看法，變得更積極和正面，中國人身份認同亦有所提升。香港理工大學暫任副校長（研究及創新）石丹理總結研究指，認同香港及內地的身份，互相並沒有衝突，認為兩者可和諧共存。

調查結果顯示，參與內地交流項目後，學生對中國及內地人的態度和看法，變得更積極和正面。（資料圖片／余俊亮攝）

該項調查選取了21個短期，即1至8周的內地學習項目，包括暑期課程、文化交流、服務學習共3類項目。全部項目均於2018至19年度下學期或暑假舉行，以探討本地大學生在跨文化能力、對國家的看法與態度、國民身份的影響。計畫並獲香港政府政策創新與統籌辦事處撥款50萬元資助。

跨文化溝通能力分數提升最顯著

最後研究獲得約420名本地大學生、16名導師參與調查，結果顯示參與3類項目的學生，其跨文化溝通能力於項目完成後有顯著提高，總體從3.40升至3.55分。而學生對中國及內地人的態度和看法，變得更積極和正面，總體看法從2.61升至2.74分。此外，學生認為中國公民、中華民族一員的身份重要性亦顯著提升，同時香港公民的身份亦一同提升。

因此研究提出了多項建議，包括將參與內地或海外交流的項目，納入正規課程，並鼓勵學生自願參與；通過培訓與評估提升項目負責導師的專業能力；通過宣傳資料、學生經驗分享心得等，以建立公眾對內地交流項目的正面印象等。

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受社會運動影響 調查人數減半至400人

惟去年6月本港開始爆發反修例社會運動，問到會否影響該研究調查。香港理工大學應用社會科學系副教授于璐坦言，由於該調查於2018年開始籌備，2019年發生社會運動確實帶來了影響，因部分與內地交流項目取消、學生放棄參與交流，甚至放棄填寫問卷，以致最後調查的人數，從最初的預設的800人減至約400人。

她續說，曾擔心調查結果內地相關的分數會減低，但最後得出較正面的評價。但她坦言，不排除部份放棄參與調查的學生，其對內地的評價較負面，但從數據上無法得知。

石丹理則表示，調查結果顯示認同香港，以及認同內地的身份沒有衝突，認為可和諧共存。（資料圖片／梁鵬威攝）

理大副校長︰短期計畫唔係特效藥

而香港理工大學暫任副校長（研究及創新）石丹理則表示，事實上，調查結果顯示認同香港和內地的身份，互相並沒有衝突，認為兩者可和諧共存。「我覺得唔緊要嘅，要用時間慢慢投入，好似講緊愛一個人，愛唔落，要慢慢了解、溝通。」

石續指，調查肯定了交流項目對學生跨文化能力的提升，值得政府參詳。但被問到中學應否推行更多與內地交流的項目，他回應指，作為社會科學家的角度，任何項目均必須評估，否則將出現「好心做壞事」，將帶來未知的後果，因此建議政府不可單純認為有效，則「感覺良好」跳過評估推出政策。

對於學生在完成交流項目後，評分的提升並不顯著。石則強調，「短期計畫唔係特效藥，唔會咁快有脫胎換骨嘅改變。」他更指，交流項目應著重自願參與，「自願係香港基因，勉強冇幸福，唔可以迫啲年輕人去交流」。他亦建議，可多鼓勵年輕人，向他們講解參加項目對成長及學習帶來的好處。

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