陳帆預期2026年公屋輪候「可觀改善」　三年上樓承諾未來仍難達標

政府在施政報告公布，首次達到《長遠房屋策略》的未來10年目標，因為已覓得330公頃土地可興建31.6萬個公營房屋單位。 運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）指出，按目前覓得的土地、土地平整的進度等，公屋輪候冊時間約在2026年才能見到可觀的改善。對於要達到「三年上樓」目標，他相信仍需較長時間。

陳帆指，相信公屋輪候時間約在2026年才能見到可觀的改善。（資料圖片）

陳帆指出，有土地才能建設房屋，故認為覓得330公頃土地建公營房屋，已是非常好的進展。他直言，在未來十年，有信心可追趕進度，又稱會盡力壓縮程序及建造流程，以加快建屋。

相信第6至7年可見到「成績」

陳帆說，未來公營房屋總建屋量為10.1萬伙，形容是多年來的「新高」，連計平均每年可回收的約1萬伙，相信輪候時間會逐步下調。不過，對於要達到「三年上樓」目標，他承認：「相信時間都要稍長，但我哋會繼續努力。」

陳又指，按現有數據，相信要在五年後，公屋輪候時間才能開始回落，「相信回落都相當可觀。」他補充，按目前覓得的土地、土地平整的進度等，相信在第6至7年可以見到「成績」，約在2026年才能見到「可觀的改善」。

立法會今日首次用軟件Zoom開會，由於今次是非正式會議，議員亦不能提出議案。（YOUTUBE截圖）

前期規劃工作由3年壓縮至1年



房屋署副署長楊光艷指，一般建屋時間約需時7至10年。不過，現時前期規劃工作，已由3年壓縮至1年，例如改劃時同步做設計工作；在興建房屋時，房委會亦多用預製組件，並正探討使用組裝合成法，希望可加快建屋。

租賓館作過渡屋 未商討到有過千單位

此外，新一份《施政報告》亦指，政府將會實施先導計劃，支援非政府組織租用入住率低的酒店及賓館單位，作過渡性房屋用途。運輸及房屋局副局長蘇偉文指，政府已與賓館或酒店業界開會兩次，「暫時未必有過千個單位傾緊。」

對於部份賓館單位或未能煮食，蘇表示，業界對煮食問題有一定擔憂，用明火煮食有較大困難，坦言「未必做得到」。不過，他稱不少賓館有公共茶水空間，可做簡單的備餐工作。