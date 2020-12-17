工會：新巴、城巴推每月2天強制無薪假　取消節日額外津貼

新巴職工會及城巴職工會今日（17日）在Facebook專頁表示，今日巴士公司召集所有工會代表召開會議，並宣布將會推行一系列「節流措施」。工會引述公司將推八項措施，其中包括每月推出1至2天強制無薪假、取消節日額外津貼及工作少於8小時將按時薪計算薪酬。 新巴及城巴回應時確認正探討各項可行的臨時節流措施，又稱第四波疫情更嚴重打擊公司營運，整體客量下跌約五成。新巴職工會主席林錦標指出，部分新制車長往後的月入或會減少約三分之一，他認為員工願意共度時艱接受自願無薪假計劃，但公司不應推強制無薪假。

工會引述新巴城巴將推八項措施，其中包括每月推出1至2天強制無薪假、取消節日額外津貼及工作少於8小時將按時薪計算薪酬。（資料圖片）

新巴職工會及城巴職工會引述，全公司適用的「節流措施」包括：每月全公司設強制性無薪假1至2天；裁減工數，工作少於8小時將按時薪計算薪酬；取消節日額外津貼。

新巴車長在早更簽到時，原本可用30分鐘檢查車輛，將會永久減至只能10分鐘。城巴方面，措施還包括：取消二區A線特別津貼、取消新年740元津貼、取消站長稽查新年110元連續津貼、取消維修站新年500元連續津貼。

工會認為，上述措施對同事影響嚴重，將進行問卷調查，期望職工表達意見，隨後會根據結果作回應。

新巴及城巴回應指，第四波疫情更嚴重打擊公司營運，整體客量下跌約五成。（資料圖片）

新巴職工會主席林錦標回覆查詢時表示，今日與公司會面期間，對方指早前的自願無薪假制度反應良好，但尚未達標，因而推出每月最多兩天的強制無薪假。他認為，員工願意共度時艱的情況下，公司不應推強制無薪假，若以每月兩天無薪假計算，員工收入至少會減少逾千元。

林錦標續指，部分新制員工往後或只能依靠底薪，月入只有約1.7萬元，公司推行的節流措施須放無薪假，失去各項補水津貼，與公司的招聘廣告聲稱的月入可達2.5萬元計算，相關員工的收入每月減少約8,000元，即是月入減少約三分之一。他直言，部分是家庭經濟支柱或要供樓的員工，或會因而感到十分徬徨。

新巴及城巴回應指，客量一直受疫情影響，第四波疫情嚴重打擊營運，整體客量下跌約五成，加上政府的各項抗疫資助已於11月底完結，兩巴營運虧蝕嚴重，面臨嚴峻挑戰。

新巴城巴強調，為盡力保障員工就業，管理層已與各工會及員工代表會面，探討各項可行的臨時節流措施，讓公司能渡過現時困境。另外，新巴城巴要求政府盡快審批於去年8月提交的加價申請及繼續提供抗疫資助。