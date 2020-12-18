警員北區醫院襲擊老翁　官指香港絕不容許私刑　3警囚17至32月

酒醉六旬老翁去年被捕後，在北區醫院內遭看管的警員連番襲擊，其中一名事前遭老翁踢傷的警員求情稱，他因上司不跟進其受襲情況，感到委屈犯案；另一襲擊事主的警員則表示，他見同僚受襲受刺激犯案，3人今（18日）就公職人員行為失當罪被判囚17至32個月。法官陳仲衡直言本案比「七警案」嚴重，事件嚴重影響警方聲譽，香港絕不容許出現行私刑的情況。

三名被告依次為：軍裝警員歐國偉（25歲）、前軍裝警鄧文謙（24歲）和前探員林易昇（30歲）。其中歐、鄧二人承認公職人員行為失當罪，林則否認控罪受審，但遭法官裁定他目擊另外兩被告襲擊事主而不制止，未有履行其警務職責，不顧事主離開病房，屬可招致罪責的失當行為，裁定他罪成。

事主遭兩警扯腳毛及襲下體

控方案情指，去年6月25日晚上男事主與途人醉酒爭執，警員到場處理曾被他襲擊，事主後來被捕及被帶到北區醫院，並交由三名被告看管和調查。同為軍裝警的歐和鄧卻在病房內連番襲擊事主，包括強光照眼、扯腳毛、襲擊其下體，事主曾痛至彈起，但兩人未有罷手，更曾用警棍插口，又用警棍在事主下體位置做出抽插動作達6秒，亦有揑住事主的下體。

二人離開時在事主耳邊說出事主家人名字，並威脅道：「我搞埋你老婆。」事主亦因此事患上適應障礙症，偶爾會回想被襲擊的過程。

案發經過。(詳看下圖)

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第三被告目擊同僚罪行未制止

案中的第三被告是一名偵緝警員，他否認控罪，並稱在案發當日見到事主閉眼躺在病房上，並拍了他的臉兩下，他聲稱想叫醒事主。他雖然見到歐曾打事主面部，並叫：「喂，醒呀。」但覺得歐只是想叫醒事主；而鄧扯事主上衣，認為鄧只是想幫事主抹走面上口水。第三被告更稱當時專注看手機，沒有留意到事主被襲。

惟法官裁決時指，涉案片段未見第三被告手上有手機，不信他事發時在低頭思考及看電話的說法，直言他應知悉另兩名同僚的行為，並斥他目擊另外兩人襲擊事主而不制止，完全背棄及不履行其警務職責，更不顧事主離開病房，絕對是可招致罪責的失當行為，故裁定他亦罪成。

案件編號：DCCC 20/2020