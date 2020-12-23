自資學士學位免入息審查資助增至3.31萬元　涵蓋16院校合資格課程

政府今日（23日）公布，將於2021/2022學年按綜合消費物價指數的變動，上調「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的資助金額，由本學年的每年3.21萬元增至3.31萬元，涵蓋16間院校的合資格全日制本地及非本地自資首年學士學位及銜接學位課程。

2021/2022學年「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」的資助金額，由本學年的每年3.21萬元增至3.31萬元，涵蓋16間院校的合資格課程。（資料圖片）

政府調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助在相關課程的正常修業期內發放。就讀相關課程的合資格學生，只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生，仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

免入息審查資助計劃由2017/2018學年開始起，提供免入息審查資助給符合以下資格的香港學生：如報讀合資格的自資首年學士學位課程，須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績（即中國語文科及英國語文科取得第3級成績，數學科必修部分、通識教育科取得第2級成績）；或如報讀合資格的自資銜接學位課程，須具有副學位資歷（即修畢相關的經本地評審副學位課程）。

在2021/2022學年，免入息審查資助計劃將涵蓋16間院校，所提供的合資格全日制經本地評審本地及非本地自資首年學士學位及銜接學位課程（名單見下圖）。就讀計劃涵蓋的課程的所有合資格學生，均可獲資助，申請資助事宜需透過有關院校辦理。