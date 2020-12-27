土木工程處長潘偉強退休在即　難忘碧瑤灣事故　引入機械狗助監察

土木工程處處長潘偉強將於月底退休，加入部門35個年頭，曾處理多宗大型山泥傾瀉事故，當中最難忘於1992年處理碧瑤灣事故。

隨著科技進步，土木工程處亦引入多項高科技產品，包括首次引入機械狗，可取代工程師親身到較危險地區素描山泥傾瀉情況。潘偉強臨別寄語市民及同僚，應對山泥傾斜應保持警惕，指因應氣候變化等因素，本港山泥傾瀉風險並無顯著減低。

土木工程處處長潘偉強將於月底退休。（龔嘉盛攝）

土木工程處處長潘偉強於2017年上任，加入土木工程處至今35年，由工程師升至處長級別，他笑稱有人曾問「做咁多年悶唔悶？」他則說，因土木工程處一直敢於創新，不會感到沉悶。

92年至95年 有多宗涉及傷亡事故

加入土木工程處多年，曾處理多宗大型山泥傾瀉事故，當中最令他感難忘的是1992年碧瑤灣事件，當時山泥傾瀉造成2人死亡，包括一名政府工程師。他憶述說，本港於1992年之前，已有多年未有發生大型山泥傾瀉，當年碧瑤灣事件為他首次處理大型事故。

他當年負責調查工作，由於事件涉及人命傷亡，特別感到難受。他形容當年為社會「敲響警鐘」，於92年至95年期間，本港有6宗涉及傷亡的山泥傾瀉事故，「係黑暗時期。」

他服務土木工程處35年，期間處理多宗山泥傾瀉事故。（龔嘉盛攝）

每當有事故發生後，土木工程處均會派員到場視察情況，潘多次參與調查工作，當中不乏難忘事。他憶述於95年深灣道山泥傾瀉後，要乘坐海洋公園吊車找出水源。而他日常視察時往往要亦會帶「打狗棒」出動，一方面有助行山，亦防出入新界時遇上野狗。

引入兩部機械狗 助監察山泥傾瀉情況

為提升效率，土木工程處引入新科技協助監察斜坡安全及處理山泥傾瀉事故。當中引入機械狗「SPOT」，設有雷達素描器及自動導航，可遙距控制，方便於山泥傾瀉後取代工程師親身前往視察。當局現時引入兩部，每年研發費用約為數十萬，已準備隨時投入運作。

此外，土木工程處已於9處地方安裝智能泥石壩，當有泥石撞擊感應器時，可即時通知當局的管理系統。潘偉強稱已委托承辦商研發系統，可就事故通知附近居民，透過電話或收音機向他們發出通知，同時希望將智能智能泥石壩擴至全港大部分斜坡。

土木工程處引入機械狗。（土木工程處提供圖片）

電腦辨識衞星圖片增效率

當局現時每隔兩年會修訂天然山坡山泥傾瀉增訂目錄，過往會逐一識別航拍照片後將資料數碼化，現時會以電腦辨識衞星圖片，比對山泥傾瀉情況。他指，新科技可將所需要時間由5至7個月縮短至1個月，希望日後可每年修訂目錄一次。

他希望市民能對山泥傾瀉保持警覺性。（龔嘉盛攝）

潘偉強稱，有感近年市民對山泥傾瀉風險鬆懈，情況與1992年前相似，令他感到憂慮，提醒大家因應氣候變化、斜坡老化等情況，本港山泥傾瀉風險其實無顯著減低。他又寄語同僚應居安思危，要做好準備應對山泥傾瀉。

談到退休生活，他說不會暫沒有打算加入商界，希望能有更多時間與太太行山，「有時都會望下山坡，有啲職業病。」