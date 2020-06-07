風季將至土木工程拓展署加建防浪牆　引進新技術檢查海事設施　

風季來臨，發展局局長黃偉綸今（7日）發表網誌，他在網誌中提到，前年「山竹」襲港其間，多區海岸的欄杆、地磚及防波堤，出現損毀及崩塌情況。 因應風季將至，土木工程拓展署已在作好部署，包括加強海堤和防波堤的海浪防禦能力、建造防浪牆以紓緩越堤浪對沿岸設施的威脅，以及引進嶄新技術檢查海事設施，提升檢查工作的精確度和效率。

風季將至，本港不時會受到持續暴雨和颱風等惡劣天氣影響。發展局局長黃偉綸在網誌中提到，土木工程拓展署在風季來臨前已作好部署，包括修復和加固現有海事設施，以加強防禦能力，以及應用嶄新技術，提升檢查海事設施的效率。

將軍澳海濱長廊加建防浪牆 減巨浪威脅

颱風吹襲期間，黃偉綸提到，前年「山竹」襲港其間，將軍澳海濱長廊受巨浪沖擊，部分欄杆及地磚損毀。為減低強颱風對沿岸居民及設施的威脅，土拓署已於將軍澳海濱公園加建長約600米、高約1.1米的防浪牆，以加強防禦能力。

另外，位處香港仔南避風塘防波堤，在強颱風襲港下亦因巨浪沖擊出現局部崩塌情況。為預防再有崩塌的情況，土拓署利用特別設計的預製混凝土組件「弱波石」替代。土拓署海港工程部工程師鄭卓軒指，「弱波石」的形狀像扭了90度的「工」字，每件組件重約3.4噸，組件之間環環互扣，形成牢固的保護層，較天然石塊更有效抵禦海浪沖擊。

「弱波石」組件之間環環互扣，形成了牢固的保護層，較天然石塊更有效抵禦海浪沖擊。（發展局圖片）

應用嶄新技術 縮海事設施檢查時間

工程師唐沛詩又提到，土拓署近年引進了嶄新的綜合多波束測深儀及激光掃描儀測量系統，提升檢查工作的精確度和效率；測深儀可計算出海事設施如海堤和防波堤在水底的結構形態，亦可透過掃瞄儀測量海事設施在水上的狀況，有效縮短檢查的時間。

土拓署近年引入嶄新技術檢測海事設施結構，提升檢查工作的精確度和效率。圖為安裝了綜合多波束測深儀和激光掃描儀系統的測量船。（發展局圖片）