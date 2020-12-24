出示結果方可進出明恩樓　陰性結果沒短訊　居民：之前驗嚟做乜

沙田乙明邨明恩樓日前有多宗確診，政府今早突然宣布，由6時起，出入的居民必須出示本月17日至21日期間，政府安排檢測的陰性結果證明。 乙泉選區區議員丘文俊表示，日前政府要求明恩樓居民強制檢測，不少居民已遞交深喉唾液樣本，但當局表明，只有結果呈陽性方會收到短訊通知，不少居民因此無法出示陰性證明。有居民認為當局安排混亂，日前已做檢測但因陰性未有收到短訊通知，「之前做嘅唾液去咗邊呢，冇訊息我哋點出門口呢，咁我哋做檢測嚟做咩嘢呢？」。 沙田民政事務處澄清，相關行動得到衞生署支持，獲提供曾經進行深喉唾液測試及測試結果呈陰性的乙明邨明恩樓居民的紀錄，亦已成功核實了部分居民的紀錄。

沙田乙明邨明恩樓日前有多宗確診，政府日前要求居民須進行強制檢測，今早再突然宣布，由6時起，出入的居民必須出示本月17日至21日期間，政府安排檢測的陰性結果證明。

陰性結果不獲短訊通知 丘文俊：點解消息咁混亂

乙泉選區區議員丘文俊表示，日前政府要求明恩樓居民強制檢測，不少居民已遞交深喉唾液樣本，但當局表明，只有結果呈陽性方會收到短訊通知，不少居民因此無法出示陰性證明。他又指，現時有民政事務總署職員上樓查驗所有住客是否已經進行檢測，部分居民被要求再做檢測，「唔明點解做咗今日又唔承認，個日交咗唔作準要重新落嚟（做檢測）」，令居民無作適從，質疑當局「點解消息咁混亂」。他認為衞生署應該提供未有做檢測的住客名單予民政事務處，再拍門要求未做檢測的人完成檢測，而非要求已做檢測的人需出示陰性證明。

他透露今早收到不少居民求助，因無法出示陰性證明短訊無法外出，後來當局改登記身分證。不過，他擔心相關登記措施會出現「走漏」，「如果真係有事嘅大爆發啦」。他又擔心，居民重新排隊做測試會出現人群聚集的情況。增加感染風險。

有居民已做檢測 憂未無證明會被罰款

居明恩樓的葉先生指，今早安排混亂，從新聞得知無法出示檢測結果陰性證明的短訊不能出入大廈。他指已於17日遞交深喉唾液樣本，但據他所知，若結果呈陰性當局並不會發短訊通知，故至今亦沒有收到相關短訊，惟今早出示檢測結果電話短訊通知或相關證明方可出入，「之前做嘅唾液去咗邊呢，冇訊息我哋點出門口呢，咁我哋做檢測嚟做咩嘢呢？」。他又指，原本和太太都需要上班，經爭論下當局要求太太登記身分證、電話及住址即可離開，但因事出突然，故與兒子留在家中留意事態發展。

發言人指，明恩樓出入人士若未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元。葉先生亦都擔心，今早太太無法出示證明，只是留低資料後離開，憂慮屬違反公告會被罰款，認為當局「一時一樣，適應唔到」，「登記咗我走去食飯都得㗎，咁係咪算係自由出入？」。他又指，剛才已與兒子到流動檢測站再做一次檢測，但等候時間長，由十時排隊至一時方完成檢測。另外，明恩樓自20日起已沒有出現確診個案，葉先生質疑當局反應慢，「出現第7個（確診個案）明恩樓你唔封，遲咗4日你先話封城」。

民政事務處澄清獲衞生署提供陰性名單 部分居民已成功核實

沙田民政事務處今早聯同有關部門在明恩樓進行強制檢測公告執法行動，市民可即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。沙田民政事務處發聲明指，相關行動得到衞生署支持，獲提供曾經進行深喉唾液測試及測試結果呈陰性的乙明邨明恩樓居民的紀錄；當局會在現場即時核對居民的身分和他們曾進行深喉唾液的紀錄，亦已成功核實了部分居民的紀錄。

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