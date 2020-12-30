醫委會3個直選席位有結果　「黃營」候選人高票當選全取3席

負責處理醫生牌照及投訴等事務的醫務委員會，32名委員當中有6人任期屆滿，早前進行改選。其中3席由全體醫生選出，今天（30日）結果出爐，被視為「黃營」的鄭志文、馬仲儀、覃天笙均高票當選，全取3個席位。

被視為「黃營」的鄭志文、馬仲儀、覃天笙均高票當選，全取3個醫委會席位。 （公共醫療醫生協會圖片）

醫學會副會長鄭志文成票王

醫委會公布，今天就醫務委員會醫生委員選舉進行點票，取得最高票數的3位候選人為鄭志文醫生、馬仲儀醫生及覃天笙醫生，他們已獲宣布當選為醫委會醫生委員，任期3年，由2021年1月24日至2024年1月23日。

據了解，醫學會副會長鄭志文獲得3,975票，是五名候選人當中得票最高；緊隨其後的是香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀，她有3,815票；而醫學會會董覃天笙亦得到3,490票，成功當選。

醫務委員會。 （資料圖片）

至於落選的韋玉珍有1,865票，她是養和醫院麻醉科名譽顧問醫生，曾聯署支持警隊嚴正執法；至於執照醫生醫學會主席、外籍醫生馬思特（Marcus Marcet） 就有1,364票。

至於餘下需要改選的3席，是由醫學會提名，早前已由醫學會前副會長陳以誠、公共醫療醫生協會前會長麥肇敬、心臟科專科醫生何鴻光勝出。建制派前區議員、眼科專科醫生龐朝輝，及曾參與醫護撐警聯署的老人科專科醫生佘達明同樣落選。