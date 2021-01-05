找換店4.5億日圓劫案｜店員存款途中遇劫　醒目途人記下車牌破案

尖沙咀三年前發生巨款搶劫案，多名找換店職員帶同4.5億日圓，前住銀行存款，惟中途遇劫。有機警男途人在劫案前，見到疑似劫匪從接載的車輛下車，心感不妥，記下涉案車輛的車牌等資料，之後報警。警方最終在美孚新邨成功截車，並拘捕多人，並起回被劫的款項。而一名被指為車手的巴基斯坦裔司機，否認1項搶劫罪，案件今（5日）在高等法院開審。

巴基斯坦裔的被告簡志成（KHAN Khurram Bashir，37歲，貨車司機），被控於2018年2月9日在尖沙咀碧仙桃路，與THAPA Kenis、MUHAMMAD Yamin Butt和其他不知名人士，搶劫4.5億日圓(折合約3200萬港元)。

巴裔被告簡志成否認搶劫罪，控方指案中不爭議曾有劫案發生，辯方爭議被告是否參與搶劫。(朱棨新攝)

職員往銀行存款時遇劫

控方讀出開案陳詞，指案發日早上，多名找換店職員帶著兩個藏有涉案日圓的行李箱，前往銀行存款。惟他們在案發地點被多人襲擊和搶劫，兩個行李箱被搶去。有途人目睹一群戴口罩的人從一輛七人車下車，並走入小巷。他們之後再出現，並持有兩個行李箱。途人見狀報警，並把涉案車輛的車牌告知警方。

警方在天橋設路障截獲車輛

警方接報後在各處站立路障，並在美孚新邨附近的對開天橋發現涉案車輛。他們截停該車後，後座兩名乘客離開私家車逃走，其中一人最終被捕，另一人則逃去。而在司機位的被告，亦和前座乘客被捕，警方在車上起回被搶劫的款項。

控方在開案陳詞中強調，案中不爭議搶劫有否發生，但爭議被告是否參與搶劫。

案發經過。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

途人見5至6名戴面具人下車記下車牌

而任職貨車司機的證人楊凱生供稱，案發日和同事到尖沙咀送貨，身處堪富利士道近彌敦道的周大福。於早上11時半，楊聽到大力關車門的聲音，遂望向該車。他見到有5、6名戴住面具的人下車，並手持銀色金屬物件，之後不見蹤影。因感到可疑，楊記下該車的車牌、顏色和牌子。

該班戴面具的人之後再出現，並跑離現場。楊指，他們當中有兩人拖著行李箱，其中一個行李箱為紫色。楊之後報警，並把涉案車輛的車牌等資料，告知警方。

案件編號：HCCC166/2019