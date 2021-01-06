曾國衞：反修例風波突顯青年對國家認同感不足　將加強社會教育

港府近年大力推動年輕人到大灣區升學及就業，但有研究顯示他們北上發展意欲下降。政制及內地事務局局長曾國衞今早（6日）接受立法會口頭質詢時表示，反修例風波後，突顯有部分港人和不少年輕人對國家意識、認同感不足，相信與外部勢力故意抹黑及誤導有關，令年輕人不正確理解內地。 他認為，眼前要正本清源，撥亂反正，未來會增加宣傳大灣區，亦會「全方位」加強社會教育，加強港人國家觀念及認同感，確保對一國兩制有正確認知，才能「事倍功倍」。

政制及內地事務局局長曾國衞今早接受立法會口頭質詢時表示，反修例風波後，突顯有部分港人和不少年輕人對國家意識、認同感不足。（資料圖片）

大灣區是本港經濟復甦的重要機遇



曾國衞表示，新冠肺炎疫情過後，世界各地經濟停濟，惟獨內地最先重拾經濟發展，形容大灣區更是本港經濟復甦的重要機遇，是未來的重要發展方向。他指，政府重視年輕人到大灣區爭取機遇，例如推出大灣區青年就業計劃，增加青年創業資助計劃名額，設立大灣區發展辦公室，製作宣傳片及小型專題節目等，介紹大灣區發展，加深市民對大灣區的正面印象。

立法會上有議員要求當局提供香港年輕人前往大灣區升學及就業的人數統計，不過，曾國衞表示，當局暫時未有備存相關統計數字，會考慮適時制定，和向內地索取數字以助制定政策。他引用國家教育部2017/18學年數據，在內地大灣區城市高校及研究院就讀學生有約7,700人。

至於未來會否開辦培訓班加強年輕人對內地制度及文化認識，勞工及福利局副局長何啟明表示，正聯絡10幾間在內地設分部的香港大型企業，會盡快公布詳情。