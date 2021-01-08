過半受訪醫護考慮或正辦理移民　護協主席憂護士人手不足問題惡化

香港護士協會一份有關香港護士移民意向的問卷調查，於收回的684份問卷當中，有超過一半的受訪者均表示正在考慮或辦理移民手續，當中有九成受訪者以政治及社會因素為主要原因；而移民目標主要是英國、澳洲及加拿大。

年資5年至10年受訪護士達7成想移民

香港最年發生不同大小的社會事件，加上新冠病毒的衝擊，移民海外成為護士行業間的熱門話題。為了解護士間移民海外的意向及考慮的因素，香港護士協會於2020年11月16日至11月30日間展開了「香港護士移民意向問卷調查」，收集了684份問卷，並於今日（8日）發佈調查結果。

調查結果顯示，受訪者當中有超過一半表示正在考慮或正辦理移民海外（43.9%及9.9%），當中以護理年資「五年至十年內」的受訪者最高（71.7%）；而在正辦理移民海外手續的受訪者當中，有八成表示會在兩年內離開香港。

護士協會主席源志敏指，有不少護士在等待正式受聘或簽證，「出到份工或者visa就即走」。

▼2020年最後的日落▼

+ 8 + 8 + 8

六成稱擬移民至英國

至於考慮移民原因方面，有91.3%受訪者表示是基於政治及社會原因，其次為改善居住環境（46.7%）及改善子女教育（43.5%），而本地的護理專業情況，例如醫院工作環境惡劣、薪酬福利沒有改善以及護士和病人比例未能達到一比六，都對護士移民決定做成影響。在眾多國家之中，以英國最受受訪者歡迎，有63.2%受訪者考慮移民至英國，其次為澳洲及加拿大，分別有52.6%及46.6%。

源志敏形容移民的情況有如當年「97移民潮」，擔心若護士移民風氣持續，本港將有可能失去具有一定醫護經驗的同業，亦有可能導致本港公營醫療系統護士人手不足的問題進一步惡化。

對此源志敏建議應加強護理專科訓練及增加護理學位的名額，擴大本港的護士供應，培訓不同專科的護理人才，以維持專科護理服務質素及減低護士流失海外對本港護理服務的影響；另外，亦應着手改善醫院工作環境，加快醫管局十年醫院發展計劃的步伐，並新增護理職位空缺並聘請足夠的護士人手，除改善同業的工作環境、效率和士氣外，亦可應付本港日益增加的醫療需求。