丁權案上訴｜政府：《基本法》保障原居民權利　不能以歧視裁違憲

丁屋政策近年受到挑戰，有「長洲覆核王」郭卓堅，及社工呂智恆，早前指政策存在歧視提出司法覆核，只獲部份勝訴，政府及郭等人均不服裁決，上訴庭今處理各方的上訴聆訊，代表政府的資深大律師余若海指出，《基本法》第40條列明保護原居民的權利，不能單以「歧視」的原因而指該條不合法。

上訴三方透過視像陳辭

案件原本的申請人為郭卓堅及呂志恆，答辯人則為地政總署署長、行政長官會同行政會及律政司，以及被列為利害關係方的鄉議局，而三方面均有提出上訴，三方的律師今並透過視像系統在庭上陳辭。

原審裁不能向政府申地建屋

案件在原訟庭聆訊時，高等法院法官周家明裁定原居民在自己擁有的土地上，以「免費建屋牌照」建丁屋，屬傳統合法權益，但以涉及政府用地的私人協約形式，或換地方式興建丁屋，則不屬傳統合法權益。即原住民仍享有「丁權」，但不能向政府申請土地建屋。

原居民的傳統權益受到保護

代表政府的資深大律師余若海陳詞指，本案涉及多項議題，包括《基本法》第40條「新界原居民的合法傳統權益受香港特別行政區保護」中，「合法」和「傳統」的意思。余續指，這條文是保護某一組別人士的權利，認為不能單以「歧視」的原因指這條文裁定不合法。

憲法亦保障土地契約權利

余又指，在考慮第40條的同時，亦需考慮《基本法》第120和122條，即保障原有土地契約和有關的一切權利，獲政府承認和保護的條款。他指原居民申建丁屋的權益，是源自於第40條所指：新界原居民的合法傳統權益，而他們可興建的丁屋，是不限於以免費建屋牌照、私人協約形式，或換地方式興建丁屋。

余指原居民在1898年已獲批地建屋

對於原審法官指，1898年英國租借新界前，村民無權透過交地租或地稅方式買地建屋，因此「私人協約批地」沒有可追溯的歷史。惟余認為根據專家的報告，原居民在1898年前已可獲批地建屋。

案件編號：CACV234、317、319/2019