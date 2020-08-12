丁權案上訴｜鄉議局：應考慮《基本法》定立時　原居民享有的權益

備受爭議的丁屋政策受到司法覆核挑戰，高院法官去年裁定原居民在自己的土地，以免費建屋牌照建丁屋，屬傳統合法權益，但以政府用地，或私人協約形式或換地方式建屋，則屬違憲。涉案三方均對裁決有所不滿而提出上訴，上訴庭今(12日)繼續聆訊，並由鄉議局的代表律師陳辭。律師指《基本法》起草委員會考慮在《基本法》定下僅關注原民居當時所享權益的條文，認為應關注他們在當時所享有的權益，認為原審法官追溯至1898年租借新界時情況實屬不當，並指即使要追溯歷史，丁屋政策仍是原居民的傳統合法權益。

這宗涉及「丁權」的司法覆核案，其申請人為郭卓堅及呂智恆，答辯人地政總署署長、行政長官會同行政會及律政司，鄉議局則被列為利害關係方，三方均有就法官去年所作的裁決提出上訴。

應關注定立《基本法》時的權益

代表鄉議局的英國御用大律師彭力克指出，原審法官處理是次覆核時，追溯1898年英國租借新界時的情況。惟彭力克認為，處理本案不用追溯100多年前的歷史。根據起草《基本法》時的文件，起草委員考慮《基本法》第40條，即保障原居民權益的條文，是關注新界原居民當時所享的權益，而非1898年租借新界時的權益。

彭力克認為考慮第40條時，應以1990年《基本法》頒佈時，原居民享有傳統合法的權利，而無須考慮到古舊的歷史因素。

殖民地政府承認原居民享有權利

彭力克又指，即使法庭認為要追溯歷史，丁屋政策都是合憲，包括私人協約形式和換地方式建丁屋。新界男村民傳統上可在村內的土地建屋。根據專家報告，當時的村民認為，可在官地上建屋是重要的權利，殖民地政府亦一直承認他們享有相關的權利。

對於申請人質疑第40條未有提及「丁屋政策」，彭力克指第40條是要保障新界原居民的權益，而不止是保留丁屋政策，因此未有提及「丁屋政策」的字眼。

案件明續，將由申請人的律師陳辭。

案件編號：CACV234、317、319/2019