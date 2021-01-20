區諾軒不服用大聲公被裁罪成　官稱非住象牙塔　知毅進仔有何意思

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-20 15:59

前立法會議員區諾軒被指於前年的旺角警民衝突中，用「大聲公」的咪高峰敲警員的盾牌，以及以「大聲公」向警司高振邦叫喊。區被裁定兩項襲警罪成，遭判140小時社會服務令。區就定罪提出上訴，今（20日）在高等法院審理。區的律師陳詞指，區在案發未有對警員懷有敵意，惟法官潘敏琦反駁，區當時作為「尊重的議員身份」，不但粗言穢語和推撞警員盾牌，又稱法官並非住在象牙塔，也知「毅進仔」是恥笑低學歷的警員，認為區當日的行為存在敵意，即時駁回其上訴，並會稍後下判辭解釋。

上訴人區諾軒，早前被裁定於2019年7月8日凌晨，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦。

區仍在隔離未上庭

區諾軒因仍在隔離，今未有出庭。代表區的資深大律師彭耀鴻指，警員關志豪在盾牌被區用咪高峰㪣打後，從其表情可見，未有即時擔心會遇到進一步的非法武力。惟潘官反駁，關的盾牌被㪣打後，立即緊握盾牌，以防警防的防線崩潰。

律師爭議區並無敵意

就涉及高振邦的控罪，彭耀鴻指要考慮區在案中是否有敵意。而區一時舉起「大聲公」，一時放下，他當時使用「大聲公」並非針對某一人，沒有敵意。潘官即稱要考慮案中的前因後果，區當時「尊重的議員身份」 卻粗言穢語，又推撞警員盾牌，可推論其當時的敵意。

潘官亦提及區在㪣盾牌前，叫現場警員「毅進仔」。潘官強調說：「法官唔係住在象牙塔，乜都唔知。」指「毅進仔」是恥笑低學歷的警員。

區諾軒襲警案的經過。(詳看下圖)

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認為區想警員不要執行職務

彭又指，現場有人叫「人踩人」，當時區著警員停下但不果，情緒激動。惟潘官反駁，區在現場從未提及「人踩人」，反而多番著警員「停止執行非法職務」，認為他當晚不想警員執行職務的宗旨，昭然若揭。

律政司指大聲公多在遠距離才使用

律政司代表回應指，區諾軒在案中敲打警員盾牌，並非輕力一下，而是大力打了三下。涉案警員擔憂將會遇到進一步的非法武力，亦與其反應吻合。律政司又指，一般使用「大聲公」都是向多人發佈，或距離遠的情況下使用，惟區諾軒在不同階段刻意走近高振邦，屬不必要，並指高亦因此而右耳感不適。

案件編號：HCMA161/2020