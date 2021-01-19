失業率16年高｜18區就業減　中西區最慘　這區餐飲酒店職位竟大增

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-19 17:28

新型肺炎疫情持續快將一年，各行各業均受衝擊。政府統計處今日（19日）公布，「保就業」計劃完結後的首個失業數字，本港2020年10月至12月失業率升至6.6%，創16年來的新高，酒店餐飲、零售續成重災區。 《香港01》比較全港各區疫情前後的職位數字，發現18區中，有14區的職位均有所減少，而流失最嚴重的是中西區、灣仔區及油尖旺，職位數目分別都減少超過2萬，主要由於區內酒店餐飲、零售、進出口貿易等行業的職位大減。 疫情下，有四區職位數目逆市增加，分別是沙田、黃大仙、觀塘、荃灣。在旅遊業停擺及禁堂食影響下，黃大仙區竟錄得6500多個酒店及餐飲業的職位增長，估計與區內活化工廈政策，吸引大批新酒店、餐廳進駐有關；而中大及科學園所在的沙田區，區內的科學及技術服務職位亦見明顯增加。

「保就業」計劃於去年11月完結，本港經季節性調整的最新失業數字，由去年9-11月的6.3%，上升至去年10-12月的6.6%。持續近一年的疫情，重挫本港就業市場。比較疫情前及疫情期間，本港就業人數由約2019年底的382萬，下降至2020年9月的362萬，減少約20萬。

疫情下18區中14區錄職位流失

各行各業中，最受限聚令及經濟低迷影響的零售、住宿及膳食服務業等，自然是失業重災區。而從區域分布看，全港18區中，有14區的職位數目均見收縮（註：比較2019年底及2020年9月各區職位數目），當中以中西區、灣仔區同油尖旺區職位數目減少最嚴重，分別都錄得超過2萬個職位流失。

職位減少：中西區流失2.7萬職位全港之最

中西區內職位數目為全港最多，而受疫情影響，職位流失亦是全港之最。疫情下，中西區減少超過2.7萬個職位，區內大部分行業的職位數目均見萎縮，其中，住宿及膳食服務業減少過萬職位，而進出口貿易及批發業亦減少逾7千個就業職位。

而灣仔區及油尖旺區，亦分別流失2萬多個職位，灣仔區內流失逾5,000個住宿及膳食服務業職位，且幾乎所有行業的職位都有所減少。而作為本港主要購物及娛樂主要目的地的油尖旺區，則流失近7,000個零售職位，近6,000個進出口貿易及批發業職，以及超過3,000個包括補習社、升學顧問等教育機構的職位。

職位增加：黃大仙區酒店及餐飲業職位大增

另有四區職位數目逆市增加，包括沙田、黃大仙、觀塘、荃灣。值得留意的是，在旅遊業停擺及禁堂食影響下，黃大仙區仍大增6,500多個住宿及膳食服務業，即包括不同類型餐飲食肆，以及酒店、旅舍等場所的職位。近年，新蒲崗一帶有大批工廈活化成酒店、商廈、餐飲場所，區內文青Cafe、新式旅舍林立，吸引不少餐廳逆市開張，加上樂富商場重新裝修等，相信亦為黃大仙區創造不少就業職位。

觀塘：創科、金融新增職位集中地

而觀塘則可謂創科、金融新增職位的集中地。疫情下，該區的資訊及通訊業，以及金融及保險業分別創造2,000多個職位，領先全港；而區內工商業活動頻繁，行政及支援服務業更增加6,400多個職位，抵銷區逾萬個進出口貿易及批發職位流失，整體觀塘區因而錄得職位增長。

▼2019年18區貧窮人口比率▼(由最低至最高)

+ 13 + 13 + 13

另外兩個職位數目增長的區域是沙田和荃灣。當中，中文大學及科學園所在的沙田區，區內的科學及技術服務職位亦見明顯增加；在荃灣，運輸、倉庫、郵政及速遞服務，進出口貿易及批發，以及零售三大行業的職位均見增加。

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