數據互動｜疫下外賣成常態　平台收入去年升兩成　延誤遺漏投訴增

撰文： 溫桂婷 最後更新日期： 2021-01-24 10:30

新冠肺炎疫情在港爆發一週年。抗疫期間，受禁堂食令影響及為了減低堂食的感染風險，不少店舖都紛紛推出外賣優惠，甚至申請成為外賣應用程式中食肆的一員。另外，受晚市禁堂食的影響，香港人都已經習慣了上網訂外賣到家中或公司吃。 根據網上統計數據平台Statista，去年本港網上食物外送（Online Food Delivery）市場的收入按年升兩成，預計今年將按年上升7.2%，整體收入規模將達61.9億港元。

而根據永明金融於2020年10月發佈的「疫情下港人飲食習慣轉變」調查，透過網上問卷訪問逾900名香港市民，發現七成的受訪者在疫情期間有叫外賣，逾三成受訪者在疫情期間增加了叫外賣次數，而最常叫的是炒粉麵飯，其次是快餐和家庭小菜。

兩大平台掌九成市場佔用率

大數據分析平台Measurable AI指出，在疫情之中市民對外賣的需求增加，其中外賣平台foodpanda的市場佔有率在一年內由37%增加到63%，超越另一個外賣平台Deliveroo戶戶送 ，成為香港外賣市場佔有率最高的公司。數據亦顯示，香港的外賣市場九成佔有率都是由Deliveroo 戶戶送和foodpanda佔有。

對於中小型餐廳，成為外賣平台的夥伴餐廳在幫助他們疫情期間渡過營業難關。由於餐廳規模較小，訂單不多，而外賣人手的成本又高，所以並沒有增設外賣服務。但受到疫情的衝擊，有不少小型餐廳加入外賣平台，增加客源。自疫情爆發以來，Deliveroo戶戶送去年曾對6500家合作餐廳進行調查，發現餐廳來自網上的營業額從疫情前佔15‑25%增到半成或以上。

外賣平台使用量增 投訴亦增

然而，隨着食物外送服務漸加普及，相關投訴的個案亦有增加。消費者委員會在2020上半年接獲近170宗與外賣點餐平台有關的投訴，當中以送餐延誤、遺漏或無法派送佔最多，其次是服務質素。由於市民在使用點餐平台之送餐服務下單時只知悉預計的送餐時間，但實際的送餐時間經常受交通、人手及訂單數量等不同因素影響，更有可能出現意外倒瀉的情況，令市民蒙受損失。

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