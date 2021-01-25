缺血中風病人「黃金三小時」　養和引新科技擴患者治療時間

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-25 17:47

急性缺血性中風病人有「黃金三小時」接受治療，養和醫院引入人工智能系統RapidAI，分析患者的臨床資料後，系統可以計算出病人腦組織可挽救的數量，協助醫護判斷治療，不再局限三小時內。

中風治療分秒必爭，腦部主宰思考、語言、運動等功能，腦部一旦血流不足，便無法正常運作，細胞壞死。養和醫院2016年推出「中風急救治療ASAP 1.0計劃」，提供中風診斷及治療套式服務，至今處理98宗個案，當懷疑中風病人到達24小時門診部，醫生會優先為病人診症，經初步診斷為急性中風後，會立即啟動應變機制，通知相關部門，並優先安排病人做腦部電腦掃描，以確定屬出血性或缺血性中風，同時院方腦神經科醫生會奉召到場。

圖為人工智能系統的腦部圖像分析，綠色為低灌注的腦組織範圍（可拯救組織）。綠色範圍越大，術後改善病情的機會越大。（養和醫院提供）

院方稱1.0計劃主要針對病發3小時內的急性缺血性中風病人，為他們提供血栓溶解治療，即是通過靜脈注射血栓溶解劑，分解堵塞血管的血栓，讓腦組織恢復供血，一般在病發3小時內施行最為有效，部分病人在病發4.5小時內接受血栓溶解治療，情況亦有機會改善。

不過，對於嚴重中風患者，若他們在病發3小時內接受靜脈血栓溶解治療後，情況仍未改善或在送院時已超過時限，醫院會啟動「中風急救治療ASAP 2.0」，安排病人接受磁力共振或電腦掃描灌注造影（包括腦部及腦血管掃描），確定血管阻塞位置，並利用最新人工智能系統RapidAI計算可挽救腦組織與壞死腦組織的數量和比例，以判斷患者是否適合進行動脈血栓移除手術。

養和醫院表示，採用AI最大的優點是爭取時間救治病人，最快可於10多分鐘內有報告，協助腦神經科及腦神經外科醫生爭取時間，判斷嚴重中風病人的治療方案，包括是否適合進行動脈血栓移除手術，即使病人已病發超過三小時，亦較以往有更多治療選擇。

動脈血栓移除手術適用於大血管栓塞的嚴重中風病人，腦神經外科醫生會利用導管，經腹股溝動脈穿刺延伸至腦部動脈，取走堵塞血管的血塊，恢復供血至腦部組織。此手術可於嚴重中風病人發病6小時內進行，而外國研究顯示符合若干條件的急性缺血性中風病人，經過灌注造影配合人工智能軟件分析，在病發16小時或24小時內接受動脈血栓移除手術，仍有良好效果。

一名84歲男病人去年（2020年）11月初，發現右邊肢體無力及言語不清，抵達養和醫院24小時門診部後，醫生立即為他診症並初步診斷為中風。院方稱雖然病人在病發一小時內已抵達醫院，但由於他有心房顫動病歷及正服用抗凝血劑（薄血藥），不適合做靜脈血栓溶解治療。他其後再接受磁力共振掃描灌注造影，並利用人工智能系統RapidAI計算可挽救腦組織與壞死腦組織的數量和比例，經醫生評估後認為他適合接受動脈血栓移除手術。該病人術後康復進度良好，說話及吞嚥能力都大有改善，四肢亦恢復活動能力，並在兩個半星期後出院。