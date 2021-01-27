小一派位｜油尖旺統一派位中心改至廣東道官立小學　避開指定區域

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-27 18:39

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府於油尖旺區、紅磡區等劃出指定區域，如區域內大廈有一宗確診個案，全棟須納入強制檢測。 教育局今日（27日）指，由於油尖旺區（31學校網）位於東莞同鄉會方樹泉學校的統一派位中心位於指定區域內，派位中心更改至廣東道官立小學，並以收集箱收集「選擇學校表格」，以排除不明朗因素及避免人群聚集。而其餘統一派位中心不受影響。

▼四個指定強檢區域▼

教育局日前指，家長如參加統一派位，須於本周六（30日）、日（31）前往指定的統一派位中心辦理選校手續。當局今日公布，因應政府劃出「指定區域」，本周末油尖旺區位於東莞同鄉會方樹泉學校的統一派位中心，現更改至廣東道官立小學，並以收集箱收集「選擇學校表格」。

當局又提醒，獲教育局書面通知前往東莞同鄉會方樹泉學校辦理選校手續的家長，須留意更改統一派位中心地點的安排。家長應填妥隨通知書夾附的「選擇學校表格」，並保留「家長存根」，然後將「選擇學校表格」的「教育局存根」及「代辦選校手續」授權書（如適用）放進設置於廣東道官立小學統一派位中心的收集箱內。教育局亦會致電相關家長，告知他們上述安排。

教育局日前指，家長如參加統一派位，須於本周六（30日）、日（31）前往指定的統一派位中心辦理選校手續。（資料圖片／盧翊銘攝）

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼