新冠肺炎・最新｜昨初確診降至30多宗　紅磡現鐵馬陣　居民憂封區

撰文： 陳家怡 黃金棋 鄧穎琳 鄭翠碧 張嘉敏 鄭秋玲 胡家欣 鍾妍 林穎嫺 曾凱欣 最後更新日期： 2021-01-30 07:00

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（29日）公布新增50宗確診個案，累計錄得10,372宗個案；昨錄得30多宗初步確診，再次有可能回落。本港荃灣綠楊新邨R座18樓有4個單位均有確診，該層其餘4個單位的住戶須送往檢疫。

紅磡指定區域近日錄得較個案，有九龍城區議員及紅磡居民昨下午發現區內處多出鐵馬陣，又適逢周末，憂慮政府再次「突襲式」封區強制檢測。

▼四個指定強檢區域▼

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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【07:00】九龍城區議員任國棟周五在Facebook展示紅磡區內突然擺放了大量鐵馬，不少居民也拍攝到同一情況，懷疑有封區檢測行動，他留守區內至今日凌晨0時半，政府都未有公布。（任國棟FB圖片)

確診大廈｜患者住所全覽 北角新都城爆疫 樂民新邨四人中招

【01:05】新冠肺炎疫情反覆，周五（29日）新增50宗個案，48宗是本地個案，其中16宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。當中九龍城區新增11宗確診個案，超過油尖旺區的8宗，成為全港最多患者居住的地區，土瓜灣樂民新邨樂基樓四人確診。

東區個案仍在增加，除了周四封區強制檢測的東發大廈再增1個案外，與其毗鄰的北角新都城大廈A座新增3個案，為日前患者的關連個案，相信是同住家人。

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昨日總覽：新冠肺炎．1.29｜增50宗確診 專家指過年前須減至個位數才減風險

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確診食肆｜增10間 荃灣富都茶餐廳上榜 綠楊新邨患者光顧美心MX

【00:20】本港周五（29日）新增50宗個案，當中有48宗本地感染，16宗屬源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多10間食肆上榜，其中荃灣佔4間，包括富都茶餐廳和綠楊坊美心MX；尖沙咀HYC Bar & Lounge上榜，以及有3間油尖旺區的酒店有患者曾入住，其一為指定檢疫酒店君怡酒店。

深水埗麗安邨麗平樓2單位4人染疫須強檢 張竹君提醒：強檢會執法

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東發大廈圍封│有食肆員工全晚未獲安排檢測 7人各被罰5000元

▼北角東發大廈強制檢測▼

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東發大廈圍封│住户登記檢測後 仍被貼告示指無人應門 批不合理

增50宗確診16宗無源頭 綠楊新邨R座18樓半層單位6確診 全層檢疫

將軍澳醫院59歲新冠肺炎男患者出走一小時 換來今判監14日

▼過去14日患者住所及行蹤▼