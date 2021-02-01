黎智英保釋｜律政司指《國安法》門檻高很多　求撤黎擔保押後判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-01 17:38

壹傳媒集團創辦人黎智英，就涉違反《港區國安法》及詐騙案，一度獲高等法院批出保釋，不過律政司不服決定，向終審法院提上訴。終審法院今日（1日）正式展開聆訊處理，聆訊涉及《國安法》第42條，即有關保釋門檻的正確詮釋方法。律政司的代表在陳辭時稱，《國安法》的保釋門檻比《刑事訴訟條例》高很多。法庭在考慮《國安法》條文時，不應考慮可減低重犯風險的保釋條件。惟多名法官對控方的說法表示疑惑，並稱若有被告干犯《國安法》，便不可以做其他街上市民可以做的事，直言有點奇怪，亦有法官直接追問，是否違反《國安法》便不能保釋。下午辯方陳辭完畢後，法官押後裁決，黎繼續還押。

5名國安法指定法官審理：終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、非常任法官陳兆愷及司徒敬負責處理今天的聆訊。

黎在聖誕前一度獲高院批准保釋

黎智英在去年聖誕前一度獲高院保釋，惟律政司向終院提出上訴，終院在除夕裁定受理律政司上訴，並下令在本案有結果前繼續關押他。

今日一早已有大批傳媒及公眾人士排隊等候進入終審法院旁聽，亦有團體高呼口號要求法庭追究黎違反國安法的行為。

黎智英今早到庭的情況。(詳見下圖)

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將討論《國安法》有關保釋的條文

黎智英今日由資深大狀黃繼明代表；律政司則由署理副刑事檢控專員周天行代表。聆訊爭議涉及《國安法》第42（2）條，即有關保釋的條文，以及高院法官李運騰考慮批出保釋的方法是否出錯。

香港特別行政區執法、司法機關在適用香港特別行政區現行法律有關羈押、審理期限等方面的規定時，應當確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理，有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪。 對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。 《港區國安法》第四十二條

指《國安法》保釋門檻高很多

代表律政司主控周天行指出，法庭考慮保釋時，應先考慮《國安法》條文，然後才考慮《刑事訴訟條例》有關保釋的條文，並指《國安法》的保釋門檻比《刑事訴訟條例》高很多，但《國安法》仍秉持無罪推定原則。

不應考慮可減低重犯風險的保釋條件

雖然在《國安法》下並非絕對不能批出保釋，但法庭在考慮《國安法》條文時，不應考慮可減低重犯風險的保釋條件，又強調法庭要有「充足理由」認為被告不會重犯才可批保釋，條文的字眼以中文為準。

官憂不能考慮保釋條件會構成不公

非常任法官司徒敬質疑，若不能考慮保釋條件會否構成不公，又著周天行舉例說明法庭在不施予保釋條件下，怎樣才會構成不重犯的「充分理由」？周即舉例說，若有被告因高呼香港獨立而被捕，但被告未遭正式起訴期間，行為良好，法庭可作為考慮是否有「充足理由」的其中一點。

有官質疑是否變相不准保釋

常任法官李義亦質疑周天行就保釋條件的說法，李義指法庭批保釋時，要評估未來的風險，難以理解為何不能考慮施予保釋條件的效果。首席法官張舉能也提出相似的質疑，而司徒敬法官更指若考慮《國安法》條文時，不能考慮保釋條件，豈不是變相條文不准保釋。

周指保釋條件只是被告的承諾

周天行則強調條文是提出，被告沒有保釋，除非達致「充分理理由」，又稱保釋條件只是被告的承諾，被告違反保釋條件的代價太大。

周天行亦指，本地法庭無權裁定國安法的合憲性，因為制定《國安法》屬人大決定，而《國安法》與《基本法》沒有地位上之分，兩者要一併作考慮。另外，周天行認為，考慮危害國安的定義時，應參考內地法律，即使香港是實行「一國兩制」。

著法庭也考慮《基本法》第23條

周天行又提到，《國安法》第42條中「實施危害國家安全的行為」，除了包括在《國安法》下的罪行、本地法律所懲處的罪行外，亦包括危害國安的行為，他舉例指法庭可考慮《基本法》第23條中禁止的行為，即使有關法律未在香港實施，但部分行為也屬於危害國安的行為。不過，非常任法官陳兆愷質疑，若法律未在港實行，為何法庭要考慮？為何法庭要考慮一些合法或尚未刑事化的行為？

違《國安法》便不能做其他事有點怪

首席法官張舉能亦質疑，若有被告干犯《國安法》罪行，他便不可以做其他在街上的市民可以做的事，直言這會否有點奇怪？他質疑若所有其他香港市民可以做，而只有涉國安法被告不可，做法如何保障國家安全？

案件編號：FACC 1/2021