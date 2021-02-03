于文鳳追周星馳8千萬案　于願付周兩大狀費用　周部份要求未獲批

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-03 13:35

影星周星馳的前女友于文鳳，在分手後要求對方就豪宅「天比高」等投資付10%分紅，涉款達8000萬元，高院早前裁定于文鳳敗訴，兼要支付訟費。不過，雙方對訟費命令各有異議，高院今（3日）頒裁辭，裁定于仍要向周付訟費，包括聘請兩名大狀的費用，但就呈入新證據的訟費，則各有輸贏，其中周要求取得物業估價的費用，則未獲批准。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、及投資基金，要求取回周承諾的一成分紅；但周反駁承諾只是基於二人的情侶關係，沒法律效力。

高等法院最終認為，當年二人分紅協議的對話只屬情侶間的日常交談，並非具法律效力的商業討論，而且于既可獲10%分紅，又毋須承擔蝕錢風險，在商業上並不合理，判于敗訴，兼要付訟費。

于文鳳與周星馳各就事件的說法。(詳看下圖)

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于無爭議支付周兩名大狀費用

雙方在裁決後，均就更改訟費命令向法庭作書面申請。周要求訟費要包括聘請兩名大狀的費用，以及部份在審訊前呈入證據的費用。于未有爭議兩名大狀的訟費，但認為周在新證據費用不應列入訟費令內，亦不應批准周就專家證據所洐生的訟費。

未爭議估值 相關費用未獲批

法官基於于並不反對訟費應包括聘請兩名大狀的費用，遂批准周的申請。但其他的申請，包括周曾申請呈上一本「中間人」的筆記作證據，于指周最終沒傳召該「中間人」作供，認為不應批准這筆訟費，但法官認為沒傳召該證人，不代表筆記無關，故要于須支付這筆費用；不過，周就「天比高」12號屋估價的證據，法官認為周在審訊時才決定不爭議估價，但周其實可更早表明這立場，故這項費用不獲批。

案件編號：HCA1243、1584/2012

周星馳到庭作供時曾出現混亂場面。(詳看下圖)

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不少粉絲到庭追「星」。(詳看下圖)