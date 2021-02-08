惠利大廈爆垂直傳播　天井密封　袁國勇：04室單位須撤離

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 17:54

鰂魚涌英皇道惠利大廈昨被列為「受限區域」，行動於今早（8日）完成，發現3宗初步確診個案。其中，兩宗初步確診個案，是居於同一座向的筲箕灣官立中學學生，或涉垂直傳播問題。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午3時許到大廈視察。

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據衞生防護中心公布，惠利大廈的其中兩宗初步確診個案，是筲箕灣官立中學的中六學生，他們都居於同一個座向，故或存在垂直傳播病毒等問題。由於染疫的學生，曾於上月底及本月初曾回校考試，曾於同一個試場的筲箕灣官立中學130名學生及教師，均列為密切接觸者，全部要送往檢疫中心隔離。

港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今午3時許到惠利大廈視察。歐家榮表示，惠利大廈早於2月5日出現首宗個案，是居於1404單位的18歲男子，亦即是筲箕灣官立中學的學生，經追蹤工作後發現其餘3名同住家人確診。食衞局昨日圍封檢測，行動其後再發現另外三宗初步確診個案，並發現有兩人居於04室，一人居於11室單位，即累計有7宗個案，而6宗是居於1404、1704、及2104室，故懷疑有垂直傳播。

歐家榮又指，18歲首先發病的男子，就讀筲箕灣官立中學，在2月2日已有病徵，由於傳染期曾返校考試，故曾在同一個試場一同考試的130名學生，即曾在2月1至2月4考試的人，全部列為密切接觸者，要送去檢疫中心隔離。他又指，食衞局會發出強制檢測令，過去14日到訪筲官逾2小時的人士，都要接受強制檢測。

袁國勇：圍封惠利大廈的決定正確

到場視察的環保署代表亦指，惠利大廈已有53年樓齡，大約有430個單位，10年前已更換喉管，但視察發現無論外牆或室內，都發現有喉管經過改動，亦有居民指在廚房工作後會在廁所聞到臭味，相信隔氣管已失效。

袁國勇視察後表示，政府昨晚在惠利大大廈圍封檢測是重要決定，因為再找到多幾宗新個案，並發現有垂直傳播情況。他指大廈採用密封的天井設計，而03、04室單位，中間的天井是完全密封，亦有不少垃圾、臭味。他估計，1404室由於最早發病，病毒量高的情況下可能會透過「煙囪效應」，當使用抽氣扇抽氣時，可能會令病毒向上傳播，加上廁所或廚房在開抽氣扇時，並非密封令空氣「走回頭」。他又指，可能不少單位的U型渠去水位已失去作用，兩者都有可能是傳播途徑。

袁國勇指，由於04單位明顯有危險，故經商量後政府決定04室單位所有住戶都畏撤離入住檢疫中心。他又提醒居於類似單位的市民，不應打開對正天井的廚房或廁所窗，減低感染風險。

市民應配合檢測：檢疫隔離14日會對你好好

他又語重心長地指，希望大家盡量配合強制檢測或封區檢測行動，「大家唔應該擔心中招，應一早就去做檢測，對自己及家人健康有莫大關係。」他又指，早前有病人在家中過身，倘及早檢測，甚實可減低死亡風險，因為可及早治療。他又說，明白有市民或害性抽血等，「但係我哋可以令你抽血無咁痛，亦可以有局部麻醉，檢疫隔離14日會對你好好，衞生防護中心同埋醫管局會照顧到大家好好，大家會有嘢食。」

惠利大廈位於英皇道997號，樓齡逾50年，樓高23層，共提供約450伙住宅單位。據衞生防護中心資料，惠利大廈在本月6日至今已有4名居民相繼確診，涉及2名男患者及2名女患者，其中一名18歲男患者（第10608宗個案）感染源頭不明，於本月2日發病，6日確診。