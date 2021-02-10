梁子超指考慮新年後重開處所言之過早︰隨時一兩個星期可以反彈

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-10 12:18

本港第四波新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥昨日（9日）表示，新春假後學校將復課，亦正積極考慮部分處所可重新開業。呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫情以幾何級數上升或下降，因此不應以數字判斷，現時本地感染個案與第四波發爆前有50倍之差，「隨時一兩個星期都可以反彈，同接近清零仲有好長時間。」他亦指，考慮部分處所重新開業是言之尚早，市民應於假期繼續嚴守防疫措施，「唔畀咁多期望住。」

梁子超認為，雖然表面看疫情已有放緩的跡象，其實仍處於相對高位。（資料圖片）

梁子超︰同接近清零仲有好長時間

梁子超認為，雖然表面看疫情已有放緩的跡象，其實仍處於相對高位。他解釋，過去一周本港錄得161宗本地個案，但第四波爆發前，一周僅得3宗本地個案，相差接近50倍。他亦指，疫情以幾何級數上升或下降，因此不應以數字，而是以倍數來判斷。

因此，他認為本港疫情進展仍然緩慢，而3天平均數亦顯示過去數天已有橫行的情況。「隨時一兩個星期都可以反彈，同接近清零仲有好長時間。」

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梁亦指，農曆新年將至，市民或有大規模聚會的情況。而事實上，全球不少國家每逢假期過後亦須面對風險。因此，他建議政府再次推行「願檢盡檢」，並他認為封區檢測的人口及面續較小，從鰂魚涌惠利大廈的爆發，可預料風險仍然持續。

新年後恢復活動亦須視乎活動人數

至於過年後，應先恢復哪些場所，梁子超認為，在農曆新年前考慮是言之尚早，市民應於假期繼續嚴守防疫措施，新年後才有可能陸續恢復活動，「唔畀咁多期望住。」他亦指，由於疫情反彈風險相當高，若政府新年後恢復活動，須視乎活動的人數，如當時歌舞群組來勢淘淘，最終產生一連串的爆發。

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